ПриватБанк для студентов: за что не взимается комиссия и другие особенности

Карта, отделение банка. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" предусмотрена возможность открытия кредитных карт гражданами, получающими образование в высших учебных заведениях. Известно, какие правила действуют и при каких условиях студентам могут быть предоставлены кредитные лимиты.

Об условиях обслуживания в банке рассказывают Новини.LIVE.

Какие правила открытия карт ПриватБанка для студентов

По информации финансового учреждения, возможность оформления кредитной карты "Универсальная" от ПриватБанка для такой категории клиентов, не имеющих работы, доступна после достижения 16-летнего возраста.

По данным банка, более 60% студентов учебных заведений Украины получают стипендию через государственный ПриватБанк. Со своей стороны финансовое учреждение сделало обслуживание максимально комфортным и выгодным. А именно:

выдает такие карты бесплатно (за 15 минут);

не взимает комиссию за начисление стипендиальных выплат;

регулярно проводит для студентов различные акции и предлагает специальные предложения.

В то же время правила банка предусматривают строгие ограничения на использование кредитного лимита. Такая возможность может быть предоставлена только совершеннолетним лицам. До соответствующего периода карта "Универсальная" будет функционировать исключительно как дебетовая. С ее помощью будут доступны стандартные базовые финансовые операции:

Оплата покупок; Получение и перевод средств; Снятие средств в виде наличных; Расчеты за товары, выбранные в интернете; Пополнение счета мобильного телефона.

Как получить кредитную карту в ПриватБанке

Как сообщили в банке, открытие кредитной карты для украинских студентов возможно из любой точки мира. Финучреждение активно движется в направлении "без бумаг", поэтому для онлайн-подачи заявки на получение карты понадобятся лишь несколько документов и смартфон.

Цифровая карта

Для юных клиентов доступна возможность открытия цифровой карты. Все, что для этого нужно: приложение "Приват24" и цифровые документы в "Дії". Для идентификации личности система запросит наличие фотографии. Для этого нужно будет сделать "селфи".

Персональная виртуальная карта будет готова в несколько кликов в "Приват24". Ее сразу можно будет добавить в кошелек Apple Pay или Google Pay.

Доставка карты

Также для тех, кто находится за границей и не может забрать карту из почты в удобное для себя время, доступна услуга "Доставка карты". В частности, по Украине она поступит в течение 1–3 дней. За границей:

"Новая почта" доставит ориентировочно от 3 до 14 дней (в зависимости от страны);

"Укрпочта" — срок доставки составляет от 7 до 30 дней.

Услугу "Доставка карты" можно заказать через "Приват24", предварительно оформив выпуск.

Оформление в отделении

Также можно обратиться традиционным способом в отделение банка с паспортом и идентификационным кодом. Там можно оформить уже пластиковую карту. Она будет готова в тот же день.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, для чего нужен финансовый номер телефона клиентам ПриватБанка. В частности, там пояснили, что он используется для восстановления доступа к мобильному приложению. В то же время при наличии сразу нескольких номеров их можно сообщить банк для связи, однако финансовый номер телефона для операций должен быть единственным. Выбрать его можно по своему усмотрению.

Еще Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке для предпринимателей запустили новый инструмент, который поможет в планировании расходов. Речь идет о бизнес-картах для физических лиц-предпринимателей, имеющих специальный кредитный лимит. Его размер будет привязан к доходу от бизнеса (в размере 10% от объема и не более 500 000 грн).