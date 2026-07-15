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ПриватБанк объяснил функции финансового номера телефона: что следует знать

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 07:01
Номер телефона в ПриватБанке: как сделать его финансовым и важные нюансы
Смартфон, отделение банка. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного финансового учреждения "ПриватБанк" могут самостоятельно зарегистрировать номер телефона, сделав его "финансовым", и повысить уровень безопасности, ведь именно на него приходят коды для подтверждения входа или платежей, уведомления о транзакциях, а также предупреждения о подозрительной активности. В банке объяснили, зачем и как сделать телефон "финансовым".

О том, как привязать новый номер к счету, рассказывают Новини.LIVE.

Что необходимо знать о номере телефона для ПриватБанка

Как объясняют в финучреждении, финансовый номер выполняет ряд функций. Он является гарантией безопасности средств и стабильной связи с банком, ведь:

  • на него поступает информация для входа;
  • подтверждение оплаты;
  • сообщения о транзакциях;
  • предупреждения об угрозах;
  • важные сведения о счетах или услугах.

Кроме того, финансовый номер используется для восстановления доступа к приложению "Приват24".

Если у человека есть сразу несколько номеров, то их можно оставить в банке для оперативной связи, однако финансовый номер для банковских операций должен быть только один. Его можно выбрать самостоятельно и сообщить об этом банк.

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Один номер телефона может быть зарегистрирован исключительно на одного клиента.

Как сделать номер телефона "финансовым" в ПриватБанке

Согласно правилам банка, клиенты могут самостоятельно зарегистрировать или изменить финансовый номер телефона. Для этого доступно несколько способов:

  1. В веб-банкинге или приложении "Приват24": через меню "Профиль — Безопасность — Изменение логина";
  2. В чате ПриватБанка через опцию "Помощь онлайн";
  3. В банкомате через меню "Мои настройки — Указать основной телефон";
  4. В терминале самообслуживания через меню "Настройки — Указать основной телефон".

При этом для изменения финансового номера через банкомат или терминал самообслуживания необходимо иметь при себе пластиковую карту ПриватБанка.

В случае утери финансового номера необходимо немедленно сообщить об этом в банк — это важно для безопасности средств и предотвращения доступа к счетам постороннии лицами.

Для этого можно позвонить в контакт-центр по номерам:

  • 3700 (для звонков по Украине);
  • +38 (073) 716 11 31 (для звонков из-за рубежа).

Также можно обратиться в ближайшее отделение, чтобы сообщить об утере. Там необходимо заблокировать счета и доступ к "Приват24".

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в течение трех месяцев ПриватБанк будет предоставлять возможность получить скидки на топливо. Они доступны только для владельцев некоторых карт. В рамках программы в сети "Укрнафта" можно будет сэкономить по 6 грн на каждом литре бензина и по 3 грн — при заправке дизельным топливом.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что клиентам ПриватБанка предоставили возможность не платить лишнее при международных переводах с помощью карт и за международные переводы в "Приват24". Банк продлил действие предложения об отмене комиссий при таких операциях до конца августа 2026 года.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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