Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк дал рекомендации для владельцев старых карт arrow

ПриватБанк дал рекомендации для владельцев старых карт

4 ноября 2024 09:56
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк посоветовал, что делать со старыми карточками
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В государственном "ПриватБанке" рассказали, как действовать в случае истечения срока действия платежных карт. Во время военного положения клиентам предоставили возможность пользоваться и старыми карточками при определенных условиях.

Об этом говорится в материалах финучреждения.

Читайте также:

Рекомендации для владельцев старых карт ПриватБанка

Как отмечают в банке, во время действия военного положения в стране "срок действия всех пластиковых карт автоматически продлили". Все карты должны работать без ограничений для оплаты покупок, услуг и обналичивания.

Таким образом, клиенты могут продолжать использовать банковские карты, у которых истекает срок действия, однако иногда их не принимают к оплате. Поэтому, по возможности, их следует перевыпустить:

  • в любом из отделений банка;
  • заказать онлайн с доставкой по Украине или за границу.

Если карта перевыпускается, то меняется только номер карты, счет остается неизменным, поэтому баланс будет автоматически доступен на новой карте.

Что касается зачисления средств, отправленных на карточку с истекшим сроком действия, то деньги зачислятся, поскольку при перевыпуске номер счета не меняется, а только номер карты.

"Если вы открыли новую карту под новый счет — тогда средства поступят на старую карту", — добавили в банке.

Однако, если такой возможности нет, то можно гарантировать функциональность карты несколькими способами. Так, в системе "Приват24" стоит оформить Digital-карту. Это можно сделать, следуя таким шагам:

  • нужно перейти в раздел "Все карты";
  • необходимо нажать "Добавить";
  • далее нужно выбрать "Digital карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные с банкоматов ПриватБанка", — заверила пресс-служба банка.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк предоставляет возможность совершать мошеннические сделки. В этом уверяет один из клиентов, столкнувшийся с неприятным опытом в отделении банка.

Ранее мы писали, что в последнее время жалоб на государственный ПриватБанк стало больше. В частности, клиенты возмущены слабой системой безопасности финучреждения, из-за чего мошенники стали чаще снимать средства со счетов.

банковские карты банковские счета ПриватБанк банки финансы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:22 Украинцам выплатят по 3,6 тыс. грн в ноябре — детали

11:21 Налоговый долг без суда — когда могут взыскать деньги

11:14 Войска КНДР уже попали под обстрел на Курщине, — ЦПД

11:13 Штрафы на каждом шагу — за что наказывают украинцев в Польше

11:13 В Киеве мужчина украл в магазине элитные духи — что решил суд

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

10:59 Коллапс экономики — что может разрушить хозяйство Украины

10:50 Последствия масштабного ДТП в Киеве — фото

10:34 В Киеве мощный ураган срывает крыши и валит деревья — видео

10:29 Угроза в воде — Черное море стало опасным для людей

10:21 Судаков поработал проводником и поздравил железнодорожников

11:22 Украинцам выплатят по 3,6 тыс. грн в ноябре — детали

11:21 Налоговый долг без суда — когда могут взыскать деньги

11:14 Войска КНДР уже попали под обстрел на Курщине, — ЦПД

11:13 Штрафы на каждом шагу — за что наказывают украинцев в Польше

11:13 В Киеве мужчина украл в магазине элитные духи — что решил суд

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

10:59 Коллапс экономики — что может разрушить хозяйство Украины

10:50 Последствия масштабного ДТП в Киеве — фото

10:34 В Киеве мощный ураган срывает крыши и валит деревья — видео

10:29 Угроза в воде — Черное море стало опасным для людей

10:21 Судаков поработал проводником и поздравил железнодорожников

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине