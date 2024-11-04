ПриватБанк посоветовал, что делать со старыми карточками

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" рассказали, как действовать в случае истечения срока действия платежных карт. Во время военного положения клиентам предоставили возможность пользоваться и старыми карточками при определенных условиях.

Об этом говорится в материалах финучреждения.

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Как отмечают в банке, во время действия военного положения в стране "срок действия всех пластиковых карт автоматически продлили". Все карты должны работать без ограничений для оплаты покупок, услуг и обналичивания.

Таким образом, клиенты могут продолжать использовать банковские карты, у которых истекает срок действия, однако иногда их не принимают к оплате. Поэтому, по возможности, их следует перевыпустить:

в любом из отделений банка;

заказать онлайн с доставкой по Украине или за границу.

Если карта перевыпускается, то меняется только номер карты, счет остается неизменным, поэтому баланс будет автоматически доступен на новой карте.

Что касается зачисления средств, отправленных на карточку с истекшим сроком действия, то деньги зачислятся, поскольку при перевыпуске номер счета не меняется, а только номер карты.

"Если вы открыли новую карту под новый счет — тогда средства поступят на старую карту", — добавили в банке.

Однако, если такой возможности нет, то можно гарантировать функциональность карты несколькими способами. Так, в системе "Приват24" стоит оформить Digital-карту. Это можно сделать, следуя таким шагам:

нужно перейти в раздел "Все карты";

необходимо нажать "Добавить";

далее нужно выбрать "Digital карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные с банкоматов ПриватБанка", — заверила пресс-служба банка.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк предоставляет возможность совершать мошеннические сделки. В этом уверяет один из клиентов, столкнувшийся с неприятным опытом в отделении банка.

Ранее мы писали, что в последнее время жалоб на государственный ПриватБанк стало больше. В частности, клиенты возмущены слабой системой безопасности финучреждения, из-за чего мошенники стали чаще снимать средства со счетов.