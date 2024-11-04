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ПриватБанк дав рекомендації для власників старих карток

4 листопада 2024 09:56
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк порадив, що робити зі старими картками
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У державному "ПриватБанку" розповіли, як діяти у разі завершення терміну дії платіжних карток. Під час воєнного стану клієнтам надали можливість користуватися і старими картками за певних умов.

Про це йдеться у матеріалах фінустанови.

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Як зазначають у банку, під час дії воєнного стану в країні "термін дії всіх пластикових карток автоматично продовжили". Всі карти мають працювати без обмежень для оплати покупок, послуг та отримання готівки.

Таким чином, клієнти можуть продовжувати використовувати банківські картки, у яких закінчується термін дії, проте іноді їх не приймають до оплати. Тому, за можливості, їх варто перевипустити:

  • у будь-якому з відділень банку;
  • замовити онлайн з доставкою по Україні чи за кордон.

Якщо картка перевипускається, то змінюється лише номер картки, рахунок залишається незмінним, тому баланс буде автоматично доступний на новій картці.

Щодо зарахування коштів, які відправлені на картку з закінченим терміном дії, то гроші зарахуються, оскільки під час перевипуску номер рахунку не змінюється, а тільки номер картки.

"Якщо ви відкрили нову картку під новий рахунок — тоді кошти надійдуть на стару картку", — додали у банку.

Проте, якщо такої можливості немає, то можна гарантувати дієвість картки кількома способами. Так, у системі "Приват24" варто оформити Digital-карту. Це можна зробити у кілька наступних кроків:

  • потрібно перейти у розділ "Всі картки";
  • необхідно натиснути "Додати";
  • далі треба обрати "Digital картка".

"З нею ви можете робити оплати в торговельній мережі за допомогою смартфона, купувати оплати. І навіть знімати готівку з банкоматів ПриватБанку", — запевнила пресслужба банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк надає можливість здійснювати шахрайські оборудки. У цьому запевняє один із клієнтів, який зіткнувся з неприємним досвідом у відділенні банку.

Раніше ми писали, що останнім часом скарг на державний ПриватБанк побільшало. Зокрема, клієнти обурені слабкою системою безпеки фінустанови, через що шахраї стали частіше знімати кошти з рахунків.

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