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ПриватБанк блокирует счета украинцев за границей из-за жалоб других клиентов

7 августа 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк может заблокировать счет из-за жалоб других клиентов – что нужно знать
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на потерю доступа к счетам под предлогом обвинений со стороны других клиентов. В связи с этим остаются за границей без денег и карточек.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставить отзыв о работе банков.

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Как отмечается в одном из сообщений, клиенту, который пользуется услугами банка более 10 лет и регулярно платит налоги, заблокировали личный счет.

Причиной назвали обвинение со стороны одного из клиентов, которого он даже не знает.

"Неожиданно банк блокирует мой личный счет под предлогом того, что в мой адрес есть обвинения со стороны одного из клиентов, которого я даже не знаю, и, несмотря на наличие всех доказательств, указывающих на то, что истец является мошенником, банк так и сделал, не принимал во внимание бумагу… Понятно, что есть кто-то, кто наживается внутри, оставили меня и мою семью за границей без денег, без карт…" — говорится в жалобе.

Гражданин также рассказал, что когда начал переписываться более формальным способом по электронной почте и присылать доказательства, ответственные за этот вопрос с целью усиления давления закрыли оставшиеся счета, в частности валютные и счет компании.

"Заметьте, что имеющиеся там суммы во много раз превышают сумму, являющуюся предметом проблемы, и, что важнее, был зарегистрирован запрос, который мы подали онлайн, чтобы получить официальное заявление с объяснением причины закрытия основного счета для использования в полицию и прокуратуру. Они отменили и стерли запрос, и они усилили и изменили правило предоставления нам этого заявления, как способ давления и промедления", — написал клиент.

В ПриватБанке пообещали выяснить детали ситуации. В то же время один из пользователей отметил, что "схема" состоит в том, что один человек на платформе криптовалюты открывает ордер на покупки и просит разрешение на оплату через третье лицо. После согласия плательщик может подать в банк жалобу на то, что якобы купил товар и не получил, передав в банк документ как доказательство. После чего банк может заблокировать счет и попросить вернуть деньги, не будет принимать каких-либо подтверждений и документов.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка ранее жаловались на то, что банк не выдает валюту нового образца. Поэтому проблематично снять средства с валютных депозитов.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка имеют проблемы со льготной ипотечной программой "еОселя". Банк медлит с предоставлением средств, тогда как гражданам грозит потеря уплаченных авансовых средств владельцам жилья.

ПриватБанк банки банковские карты счета заграница

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