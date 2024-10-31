ПриватБанк получил жалобу от бойца за ненадлежащую работу — детали

Телефон в руках бойца. Фото: armyinform

Государственный "ПриватБанк" заблокировал счет клиента, являющегося военнослужащим, а перед этим с его карты списали средства неизвестные из Британии. Мужчина возмущен, что от клиентов для работы с банком требуют ряд документов, идентификацию, а на списание средств неизвестными бумажная бюрократия и строгие правила банка не распространяются.

Об этом гражданин написал на портале Минфин.

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Клиент отметил, что однажды обнаружил, что с его счета были списаны деньги. Связаться сразу с оператором на "горячей линии" не смог из-за "загруженности" представителей банка. Когда же удалось, ему заблокировали счет.

"Я военнослужащий. Проверяя однажды баланс на карте, обнаружил не санкционированную оплату на сумму в 29.99€ где-то в Англии… Ни горячая линия, ни служба поддержки не смогли поговорить со мной, ссылаясь на дефицит операторов… А когда поговорили — заблокировали аккаунт, карты", — сообщил он.

Боец недоволен работой системы, ведь банк без всяких уточнений лишил его, беременную жену и двоих детей его же собственных денег. С одной стороны военные воюют с внешним врагом, а с другой — с внутренним в тылу. Он возмущен, что должен защищать тех, кто его обворовывает.

"Оставив тем самым жену в декрете и 2-х детей без средств…Одни пи…, в виде Параши стреляют в меня и мою семью, другие, в виде "ПрихватБанка" оставляют меня и мою семью без средств… Не могу никак понять, как я, будучи клиентом банка, платя его комиссии, будучи владельцем средств — должен предоставить либо пин (чтобы снять), либо пароль или Face ID, чтобы что-то оплатить, а кому-то на другом континенте не нужно ничего… "Ловкость рук, ПрихватБанка?". И еще один вопрос к сотрудникам банка. Как вы, шакалы тыловые, записались в списки тех, кого я должен защищать???" — говорится в жалобе.

Жалоба. Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке регулятор нашел во время проверки нарушения законодательства. Поэтому Нацбанк выписал штраф на почти 2 млн гривен.

Также сообщалось, что ПриватБанк заблокировал счет за использование терминала. Мужчина часто использовал этот способ расчета, когда оплачивал услуги ЖКХ и штрафы.