ПриватБанк разрывает сотрудничество с состоятельными клиентами — детали жалобы

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" блокирует счета своих состоятельных клиентов без объяснения причин. Несмотря на все официальные подтверждения поступления миллионных сумм, потерять доступ к деньгам можно из-за "сомнительного" незначительного перевода.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где украинцы могут оставлять отзывы о работе финучреждений.

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Как отмечается в одном из сообщений, ПриватБанк блокировал доступ без предупреждений и пояснений ко всем счетам клиентки.

"Со мной был расторгнут договор без каких-либо причин. Я предоставила документы о наличии официального дохода более 6 млн грн за два года. Также у моего мужа доход еще больше, чем у меня, о чем я предоставила также доказательства", — говорится в сообщении.

Женщина отметила, что у банка возникли вопросы относительно транзакции в валюте, сделанной самостоятельно через терминал. Речь идет о средствах, которые были отложены.

"Я как раз перешла на Ваш банк, как зарплатный. Предоставила все доказательства, где расписала все транзакции, была лишь одна транзакция, от человека не связанного со мной в сумме около 25 тыс. грн. И это было возврат средств. То есть зачем вообще разрешать в банке входящие транзакции, если одна транзакция за 6 месяцев, может заблокировать счет. Это был мой любимый банк", — сообщила она.

Теперь у клиентки множество проблем с работой, а именно зарплатной картой и выбором нового банка. Финучреждение не позволяет даже пересмотреть, где сколько средств осталось на валютных и гривневых карточках.

Ответ ПриватБанка

В ПриватБанке пишут, что работают исключительно в рамках законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины (НБУ), регулирующих отношения в банковской сфере.

Все ограничительные меры осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финмониторинга в стране.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", — говорится в ответе.

Обслуживание ограничено, однако есть возможность перевода остатков другому банку.

Для перечисления денег необходимо:

предоставить реквизиты счета, открытого в другом финучреждении на имя клиента;

документы, где подтверждается полномочие распоряжаться счетами;

документы, где удостоверяется личность;

документ, где удостоверяется регистрация в Госреестре физлиц-налогоплательщиков и содержит регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

написать заявление о перерасчете средств.

Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке военный не смог воспользоваться услугой "Оплата частями". Он отмечает, что ему отказали из-за того, что он военнослужащий.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на то, что банк зарабатывает на донатах для украинской армии, взимая комиссию по услуге "Конверт". В то время как в рекламе указывается, что это — хороший и удобный способ собирать донаты.