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ПриватБанк блокирует счета иностранцам с видами на жительство — детали

8 октября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк блокирует счета из-за вымышленного изменения резидентства — подробности
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиент "ПриватБанка" пожаловался на блокировку счетов под предлогом изменения резидентства. В то же время, гражданин утверждает, никаких изменений не было.

Об этом говорится в жалобе на сайте Минфин.

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Как рассказал клиент банка, в Черниговской области он летом 2024 года посетил отделение банка, где открыл счета в гривне и долларах, предоставив загранпаспорт другого государства, вид на жительство на территории Украины. Буквально через несколько дней ему заблокировали счета, мотивируя изменением резидентства.

"28.08.2024 года посетил отделение банка для открытия счетов в гривне и долларах предоставив загранпаспорт другого государства вид на жительство на территории Украины индикационный код Украины мне открыли счета. Через неделю поступает сообщение в приложении, что я изменил резидентство и мои счета будут заблокированы", — сообщил он.

Мужчина сразу позвонил по телефону на горячую линию 3700, где объяснил, что предоставил все документы, в частности, что является резидентом Украины, на что заявили, что он является гражданином другой страны. Когда спросил, знают ли, что такое резидент и что такое гражданин, на что ответили, что "резидент — это лицо, имеющее паспорт Украины".

"Говорю, вы не совсем правы, они просто бросают трубку и блокируют дозвон к оператору, через приложение общаюсь с одним оператором, потом подключается второй, потом третий, и каждому нужно одно и тоже объяснять, и в результате тебя делают идиотом и так же блокируют общение с оператором в приложении", — написал он.

После этого гражданин пошел в отделение, где спросил, на основе чего были заблокированы счета, ведь предоставил все не изменившиеся документы и почему банк записал его по непонятным причинам, как нерезидента Украины.

"Там отвечают, что они зарегистрировали меня как резидент, а почему так произошло — не знают, написали на головной офис банка заявка закрыта, блокировка не снята со счетов и крайнего нет, а клиент, то есть я, должен бегать по их отделениям и еженедельно обновлять данные, которые у меня есть в виде на жительство до 45 лет, а загранпаспорт до 2028 года действителен и сами мои документы без моего участия не меняются, а банку кажется, что сами меняются ПриватБанк", — подчеркнул клиент.

Представители банка отреагировали на жалобу, отметив, что по обращению уточнили информацию.

Изменение резидентности (страны постоянного проживания) произошло на основании предоставленных документов во время последней актуализации данных. Согласно требованиям Нацбанка, человек должен открыть новые текущие/карточные счета уже в новом статусе резидентства.

"Наличные счета должны быть закрыты. Если есть остатки на счетах, их необходимо перевести на открытые Вами новые счета. Официальный ответ от банка будет сформирован и предоставлен Вам в срок, предусмотренный в соответствии с Законом "Об обращениях граждан", — говорится в ответе.

Мужчина подчеркнул, что предоставил именно такие документы в отделение банка. Резиденство не менялось.

"И какое резиденство у меня изменилось на какое резиденство? Прошу объяснить. Если резиденство Украины изменилось на резиденство Украины, то зачем мне нужно нести еще документы. Если я был зарегистрирован как не резидент, то почему был как нерезидент?", — добавил он.

На такие аргументы в банке не дали ответа.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентка государственного ПриватБанка пожаловалась на самовольное списание 28 тыс. гривен и полное блокирование счетов. Банк это сделал без всякого предупреждения о нарушении, оставив без средств к существованию.

Также мы писали, что мужчина обратился в ПриватБанк с жалобой на мошенников, похитивших с его карты 126 768 гривен. В то же время финансовое учреждение требует от него уплатить долг по кредитному договору в размере 50 564 гривен.

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