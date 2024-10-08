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ПриватБанк блокує рахунки іноземцям із посвідками на проживання — деталі

8 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк блокує рахунки через уявну зміну резидентства — подробиці
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнт "ПриватБанку" поскаржився на блокування рахунків під приводом зміни резидентства. Натомість громадянин стверджує, жодних змін не було.

Про це йдеться у скарзі на сайті "Мінфін".

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Блокування рахунків іноземцям

Як розповів клієнт банку, у Чернігівській області він влітку 2024 року відвідав відділення банку, де відкрив рахунки у гривні та доларах, надавши закордонний паспорт іншої держави та посвідку на проживання на території України. Буквально через кілька днів йому заблокували рахунки, мотивуючи зміною резидентства.

"28.08.2024 року відвідав відділення банку для відкриття рахунків у гривнях та доларах, надавши закордонний паспорт іншої держави, посвідку на проживання на території України, індикаційний код України, мені відкрили рахунки. Через тиждень надходить повідомлення у додатку, що я змінив резидентство та мої рахунки будуть заблоковані", — повідомив він.

Чоловік відразу зателефонував на гарячу лінію 3700, де пояснив, що надав усі документи, зокрема, що є резидентом України, на що заявили, що він є громадянином іншої країни. Коли спитав, а чи знають, що таке резидент і що таке громадянин, на що відповіли, що "резидент — це та особа, яка має паспорт України".

"Кажу, ви не зовсім праві, вони просто кидають трубку і блокують додзвон до оператора, через додаток спілкуюся з одним оператором, потім підключається другий, потім третій, і кожному треба одне і теж пояснювати, і в результаті тебе роблять ідіотом і так само блокують спілкування з оператором у додатку", — написав він.

Після цього громадянин пішов до відділення, де спитав, на основі чого було заблоковано рахунки, адже надав усі документи, які не змінилися, і чому банк записав його з незрозумілих причин як нерезидента України.

"Там відповідають, що вони зареєстрували мене як резидента, а чому так сталося — не знають, написали на головний офіс банку заявка закрита, блокування не знято з рахунків і крайнього немає кого, а клієнт, тобто я, повинен бігати по їхніх відділеннях і щотижня оновлювати дані, які у мене є у вигляді на проживання до 45 років, а закордонний паспорт до 2028 року дійсний і самі мої документи без моєї участі не змінюються, а банку здається, що самі змінюються ПриватБанк", — наголосив клієнт.

Представники банку відреагували на скаргу, зазначивши, що за зверненням уточнили інформацію.

Зміна резидентності (країни постійного проживання) відбулася на підставі наданих документів під час останньої актуалізації даних. Відповідно до вимог Нацбанку, людина має відкрити нові поточні/карткові рахунки вже в новому статусі резидентства.

"Наявні рахунки має бути закрито. Якщо є залишки на рахунках, їх необхідно перевести на відкриті Вами нові рахунки. Офіційна відповідь від банку буде сформована та надана Вам у термін передбачений згідно із Законом "Про звернення громадян", — йдеться у відповіді.

Чоловік наголосив, що надав саме такі документи у відділення банку. Резиденство не змінювалося.

"І яке резиденство в мене змінилося, яке резиденство? Прошу пояснити. Якщо резиденство України змінилося на резиденство України, то навіщо мені треба нести ще документи. Якщо я був зареєстрований як нерезидент, то чому був як нерезидент?" — додав він.

На такі аргументи у банку не надали відповіді.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка державного ПриватБанку поскаржилась на самовільне списання 28 тис. гривень та повне блокування рахунків. Банк це зробив без жодного попередження про порушення, залишивши без засобів до існування.

Також ми писали, що чоловік звернувся до ПриватБанку зі скаргою на шахраїв, які викрали з його картки 126 768 гривень. Натомість фінансова установа вимагає від нього сплатити борг за кредитним договором у розмірі 50 564 гривень.

ПриватБанк банки іноземці банківські карти рахунки блокування

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