ПриватБанк разрывает сотрудничество с клиентами — что важно знать

Карта Привата. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" переходят на обслуживание в другие финучреждения после блокирования счетов без запросов на документы и объяснения. Забрать остаток средств тоже проблематично.

Об этом говорится на портале Minfin, где можно оставить отзывы о работе банков.

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Блокировка счетов без объяснений в Привате

В одной из жалоб отмечается, что клиент банка получил в феврале письмо на почту о нарушениях по финмониторингу и заблокировали счет в качестве физлица-предпринимателя (ФЛП). При этом банк не направил никаких запросов на документы.

"Не было ничего. Просто блокировка без объяснения причин и все. Попытки забрать свои 150 евро по счетам не завершились ничем. Не отдали. Махнул рукой, открыл счет в другом банке, продолжил работу. Заодно предупредил всех знакомых, чтобы не держали средства в привате ни копейки, потому что могут в любой момент отобрать", — говорится в жалобе.

Мужчина объяснил, что, очевидно, это произошло из-за суммы в 40 тыс. гривен. Что было аномальной операцией, ведь обычно больше 20 тыс. гривен в день по счету не поступало, чаще всего — менее 5 тыс. гривен.

"И здесь на тебе приключение вчера… Мне клиент платит по счету из Привата, а там ему говорит, что я настолько заблокирован, что ни один клиент Привата не имеет права скрывать мне средства на мой счет ФЛП… Пришлось искать вариант, чтобы клиент оплатил из другого банка, потому что на мой он не может произвести оплату", — объяснил он.

Примечательно, что в ПриватБанке посоветовали связаться с поддержкой, однако, как это сделать — не объяснили. Мужчине заблокирован доступ к поддержке.

"И это уже кажется немного монополистским произволом. Поэтому предостерегаю всех, кто хочет открыть счет для ФЛП в Привате, — бегите и не оглядывайтесь. Беда будет", — подчеркнул клиент.

Объяснение ПриватБанка

Как сообщили в ПриватБанке, финучреждение работает исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно правовыми актами Национального банка Украины (НБУ) по регулированию отношений в сфере банковской деятельности.

Там не уточнили детали блокировки счета, однако, отметили, что все меры осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга в Украине.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Теперь ваше обслуживание ограничено", — говорится в сообщении.

В то же время, в случае разрыва деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков средств в другой банк.

Для перечисления денег необходимо лично или представителю обратиться в любое отделение банка. Там необходимо предоставить такой пакет документов и информации:

реквизиты счета, открытого в другом банке по имени;

документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

документы, удостоверяющие личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перечислении остатков средств.

Жалоба клиента. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на ненадежную систему защиты данных, из-за которой потерял деньги на карте банка. Он не получил ни одного уведомления от финучреждения о списании средств.

Также мы писали, что ПриватБанк выдает доллары США образца 1996, которые обменять довольно проблематично в обменниках и банках. Клиенты жалуются, а представители банка уверяют, что купюры являются полноценным платежным средством.