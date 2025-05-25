ПриватБанк блокирует карты клиентам за рубежом — в чем проблема

Отделение ПриватБанка. Фото: УНИАН

У клиентов государственного ПриватБанка возникают проблемы с перевыпуском карт. Речь о гражданах, которые находятся за рубежом.

Об этом под одним из сообщений банка в социальной сети Facebook написала клиентка финучреждения.

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Что произошло

По словам женщины, находясь в США она перевыпустила карту Digital, а через несколько дней после этого потеряла доступ к своему Приват24, поскольку "отсутствовали активные (или открытые) карты"

В онлайн-чате, ей предложили актуализировать данные, однако с этим тоже возникли проблемы. При этом пообщаться с настоящим оператором она тоже не смогла.

"Когда пишешь улицу, она просто не проходит и все. Когда проходила авторизацию, не прошла аудиосообщение. А почему не прошла, в чем ошибка?", — написала она.

Впоследствии женщине предложили записать видео, на котором она регистрируется в системе ПриватБанка и одновременно пройти авторизацию.

"Дело в том, что я прописана на проспекте Людвига Свободы. Пришла дочь и мы уже вместе заполняли то поле, в котором нужно вписать улицу. Как я только не меняла этот адрес. А получилось так, что в банк улица внесена как просп Людвига Свободы (после просп нет точки). Кто бы мог догадаться? Чаще всего же пишут с точкой",- отметила украинка.

Что еще стоит знать

Клиенты ПриватБанка отныне могут покупать в мобильном приложении финучреждения SIM-карты от операторов Kyivstar и lifecell. Активация цифровой SIM-карты происходит через программное обеспечение, поэтому человеку не нужно вставлять или вынимать настоящую карту в смартфоне.

Напомним также, что ПриваБанк предоставляет кэшбек за переводы с картой Mastercard. В рамках акции клиентам вернут 500 грн.

Еще мы рассказывали, что в Украине с 1 апреля изменятся лимиты на денежные переводы с карты на карту. Известно, какие правила установил государственный ПриватБанк.