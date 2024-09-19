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ПриватБанк без объяснений блокирует пенсионные деньги — детали

19 сентября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк заблокировал пенсионеру деньги на карте без предупреждений — детали жалобы
Банковская карта. Фото: privatbank.ua
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на блокировку карт, куда приходит пенсия. При этом объяснений такого шага со стороны банка нет.

Об этом говорится в сообщении на портале Минфин.

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Как отмечается в одном из сообщений, мужчине с временно оккупированной территории Луганской области банк заблокировал пенсионные выплаты на карте. Он утверждает, что финучреждение не предоставило никаких объяснений, в чем заключалось нарушение и почему он был таким образом наказан.

Клиенту удалось связаться с оператором в чате, который сообщил, что ему финучреждение направило письмо по месту регистрации. Мужчина крайне удивлен, ведь каким образом письмо будет доставлено на оккупированную территорию, там не объяснили.

"Чернобривко Юрий Григорьевич, Луганская область Северодонецкий район село Новая Астрахань. Я пенсионер, являюсь клиентом ПриватБанка, нахожусь на временно оккупированной территории Украины. Мой счет, на который я получил пенсионные выплаты в ПриватБанке заблокирован вместе с моими пенсионными деньгами. Доступа в приложение Приват24 теперь нет. Общался в чат-боте с оператором, мне оператор ответил, что мне направлено письмо по моему месту регистрации (это совсем какое-то издевательство, потому что согласно данным в банке, я зарегистрирован в Луганской области и в настоящее время здесь и живу. Интересно, как мне это письмо сюда будет доставлено", — написал он.

Банк поставил перед фактом расторжения договора и закрытия текущих счетов. Ему посоветовали обратиться в банк с заявлением на перевод средств на счет, который открыт в другом банке.

Клиент отмечает, что приехать на подконтрольную Украине территорию, чтобы забрать средства с карты, сейчас нет возможности.

"У меня нет возможности выехать на подконтрольную территорию Украины, чтобы написать заявление о переводе денег в отделении банка. Как вернуть мои пенсионные деньги? Как восстановить доступ в приложение Приват24", — говорится в обращении.

Ответ ПриватБанка

Как известно, ПриватБанк в рамках финансового мониторинга блокирует средства на карточках украинцев из-за сомнительных операций. При этом понятия как "пенсионные карты" нет, поэтому под блокировку подпадают даже те, куда поступает пенсия. В то же время, банк предоставляет возможность вывести остатки средств на счет в другой банк по специальной инструкции. Для этого необходимо предоставить в банк либо лично, либо через представителя, необходимые документы.

В ПриватБанке пообещали помочь клиенту с проблемой потери доступа к собственным средствам.

"Мы написали вам в личные сообщения, чтобы уточнить дополнительную информацию и помочь в решении вопроса", — сообщили в банке.

 

ПриватБанк жалобы
Обращение к банку. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк в рамках финансового мониторинга блокирует средства на зарплатных карточках украинцев из-за сомнительных операций. В банке рассказали, почему так поступают и что делать с остатком средств.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на ряд проблем, с которыми сталкиваются при пользовании услугами, в частности, на блокировку карт по несуществующей задолженности. В банке объяснили, в каких случаях происходит блокировка счетов.

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