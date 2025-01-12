Кредитные и собственные средства клиентки неизвестные перевели в Казахстан — суд рассмотрел иск ПриватБанк против киевлянки

Девушки возле банкоматов ПриватБанка. Фото: УНИАН

Государственный "ПриватБанк" в суде пытался заставить киевлянку оплатить 87 692 грн кредита. Задолженность возникла после того, как неизвестные лица украли с ее карты сумму в почти 100 тыс. грн.

Об этом стало известно из решения Днепровского районного суда столицы, которое опубликовали в Едином реестре судебных дел.

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Что произошло

Известно, что в 2020 году женщина стала клиенткой "ПриватБанка", подписав заявление о присоединении к условиям и правилам предоставления банковских услуг и получила от банка кредитные средства (так называемый кредитный лимит). Но уже в июне 2024 года у нее появилась задолженность, которая составляла 87 692 гривен. Банк решил вернуть эти деньги через суд, однако клиентка обратилась к судье с просьбой отклонить претензии финансового учреждения.

Женщина сообщила суду, что в начале 2023 года в ее "Приват 24" поступило пять сообщений от АО КБ "ПриватБанк" о подтверждении списания с ее основной (зарплатной) карты средств на общую сумму 27 460 грн. В то же время с кредитки пытались списать сумму в 71 557 грн. Женщине не удалось дозвониться в банк, а когда она переписывалась с представителем в чат-боте то узнала, что средства с ее карточек (основной и кредитной) на общую сумму в 99 018 гривен были перечислены (списаны) в пользу сервиса в Казахстане.

Клиентка требовала от банка провести служебное расследование и отменить наложенные на нее проценты, штрафы и пеню за просроченный кредит. В ответ она получила от "ПриватБанка" только формальные ответы без всякой конкретной информации. Также она указывала на безосновательность начисления задолженности по просроченным процентам, поскольку является женой военнослужащего, который добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Каким было решение суда

Суд поддержал ответчицу и не удовлетворил требования "ПриватБанка", причем банк признал, что деньги с карты были списаны без ведома клиентки. В то же время там отметили, что авторизация в "Приват 24" состоялась по правилам системы денежных переводов. Ввиду этого банк не мог отказать в операции. В то же время госбанк не предоставил суду доказательства о проведении внутреннего служебного расследования по сложившейся ситуации.

"Иск АО КБ "ПриватБанк" о взыскании задолженности не подлежит удовлетворению ввиду того, что именно банк должен доказывать, что пользователь своими действиями или бездействием способствовала потере, незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, которая позволяет инициировать платежные операции от его имени. В случае недоказанности этого обстоятельства необходимо исходить из отсутствия вины пользователя в перечислении или получении спорных денежных средств, учитывая то, что ответчик, обнаружив безосновательное списание средств, безотлагательно сообщила об этом ответчика и правоохранительные органы", — говорится в судебном решении.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у клиентов "ПриватБанка" возникают проблемы со страхованием. Так, люди не могут получить выплаты на лечение.

Также мы уже писали, как "ПриватБанк" предоставляет клиентам кредитные лимиты. Иногда правила предусматривают установление ограничений. Иногда правила предусматривают установление ограничений.