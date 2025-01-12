Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк позволил мошенникам списать деньги — что решил суд arrow

ПриватБанк позволил мошенникам списать деньги — что решил суд

12 января 2025 07:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Кредитные и собственные средства клиентки неизвестные перевели в Казахстан — суд рассмотрел иск ПриватБанк против киевлянки
Девушки возле банкоматов ПриватБанка. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Государственный "ПриватБанк" в суде пытался заставить киевлянку оплатить 87 692 грн кредита. Задолженность возникла после того, как неизвестные лица украли с ее карты сумму в почти 100 тыс. грн.

Об этом стало известно из решения Днепровского районного суда столицы, которое опубликовали в Едином реестре судебных дел.

Читайте также:

Что произошло

Известно, что в 2020 году женщина стала клиенткой "ПриватБанка", подписав заявление о присоединении к условиям и правилам предоставления банковских услуг и получила от банка кредитные средства (так называемый кредитный лимит). Но уже в июне 2024 года у нее появилась задолженность, которая составляла 87 692 гривен. Банк решил вернуть эти деньги через суд, однако клиентка обратилась к судье с просьбой отклонить претензии финансового учреждения.

Женщина сообщила суду, что в начале 2023 года в ее "Приват 24" поступило пять сообщений от АО КБ "ПриватБанк" о подтверждении списания с ее основной (зарплатной) карты средств на общую сумму 27 460 грн. В то же время с кредитки пытались списать сумму в 71 557 грн. Женщине не удалось дозвониться в банк, а когда она переписывалась с представителем в чат-боте то узнала, что средства с ее карточек (основной и кредитной) на общую сумму в 99 018 гривен были перечислены (списаны) в пользу сервиса в Казахстане.

Клиентка требовала от банка провести служебное расследование и отменить наложенные на нее проценты, штрафы и пеню за просроченный кредит. В ответ она получила от "ПриватБанка" только формальные ответы без всякой конкретной информации. Также она указывала на безосновательность начисления задолженности по просроченным процентам, поскольку является женой военнослужащего, который добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Каким было решение суда

Суд поддержал ответчицу и не удовлетворил требования "ПриватБанка", причем банк признал, что деньги с карты были списаны без ведома клиентки. В то же время там отметили, что авторизация в "Приват 24"  состоялась по правилам системы денежных переводов. Ввиду этого банк не мог отказать в операции. В то же время госбанк не предоставил суду доказательства о проведении внутреннего служебного расследования по сложившейся ситуации.

"Иск АО КБ "ПриватБанк" о взыскании задолженности не подлежит удовлетворению ввиду того, что именно банк должен доказывать, что пользователь своими действиями или бездействием способствовала потере, незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, которая позволяет инициировать платежные операции от его имени. В случае недоказанности этого обстоятельства необходимо исходить из отсутствия вины пользователя в перечислении или получении спорных денежных средств, учитывая то, что ответчик, обнаружив безосновательное списание средств, безотлагательно сообщила об этом ответчика и правоохранительные органы", — говорится в судебном решении.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у клиентов "ПриватБанка" возникают проблемы со страхованием. Так, люди не могут получить выплаты на лечение.

Также мы уже писали, как "ПриватБанк" предоставляет клиентам кредитные лимиты. Иногда правила предусматривают установление ограничений. Иногда правила предусматривают установление ограничений.

суд ПриватБанк кредиты деньги банки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк позволил мошенникам списать деньги — что решил суд

Эксклюзив

06:50 33 месяца в плену: семья ждет возвращения внука

06:47 Горячие бутерброды из вчерашнего батона — завтрак за копейки

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

06:35 Завещание, дарственная или договор содержания — что выбрать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

06:31 Сколько платят во Львове за коммуналку — изменились ли цены

06:30 Цены на зерно — сколько стоит ячмень в Украине

06:23 В каких странах ЕС украинских беженцев больше всего, — Eurostat

06:10 Максимальные пенсии в Украине — какие изменения в 2025 году

07:01 ПриватБанк позволил мошенникам списать деньги — что решил суд

Эксклюзив

06:50 33 месяца в плену: семья ждет возвращения внука

06:47 Горячие бутерброды из вчерашнего батона — завтрак за копейки

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

06:35 Завещание, дарственная или договор содержания — что выбрать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

06:31 Сколько платят во Львове за коммуналку — изменились ли цены

06:30 Цены на зерно — сколько стоит ячмень в Украине

06:23 В каких странах ЕС украинских беженцев больше всего, — Eurostat

06:10 Максимальные пенсии в Украине — какие изменения в 2025 году

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году