Пенсии в 2025 году — стоит ли ждать изменений в феврале и что придумали мошенники

Прикрываются ПФУ — как мошенники хотят обмануть пенсионеров
Аферисты в Украине снова спекулируют на теме пенсионных выплат, пытаясь ввести в заблуждение граждан. Теперь они распространяют фейк о том, что в феврале 2025 года состоится корректировка пенсий по возрастным категориям, поскольку власть меняет законодательство.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Пенсии в феврале — о чем предупредили в ПФУ
Как отмечается, в своих сообщениях, которые аферисты активно распространяют в Telegram-каналах говорится, что с февраля 2025-го украинцы начнут получать почти в полтора раза большие пенсии. Чтобы узнать точную сумму выплат, пенсионерам предлагают перейти по ссылке.
"Будьте внимательны — это манипуляция", — заявили в Пенсионном фонде.
В госструктуре объяснили, что так злоумышленники хотят заставить доверчивых граждан открыть ссылку, где состоится дальнейшая регистрация на закрытые информационные каналы и фишинговые действия.
"Чтобы не стать жертвами мошенников, призываем ради своей безопасности ни в коем случае не переходить и не открывать такие ссылки", — отметили в ПФУ.
Как в Украине происходят перерасчеты пенсий
Этот процесс проводится:
- без дополнительного обращения граждан;
- украинцам не нужно предоставлять какую-то информацию о себе.
Обо всех изменениях относительно пенсионных выплат Пенсионный фонд сообщает на своих официальных площадках, в частности в Telegram.
Напомним, что некоторые пенсионеры получат почти по 1 тыс. грн доплаты к своим выплатам в 2025 году. На дополнительные деньги смогут рассчитывать украинцы, которые получают от государства минимальную пенсию.
Также мы рассказывали, что украинцы на пенсии могут получать выплаты в размере 25 тыс. грн. Для этого нужно получить достаточное количество стажа.
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