Пенсії у 2025 році — чи варто чекати змін у лютому та що вигадали шахраї

Пенсіонерка у відділенні в банку. Фото: УНІАН

Аферисти в Україні знову спекулюють на темі пенсійних виплат, намагаючись ввести в оману громадян. Тепер вони поширюють фейк про те, що у лютому 2025 року відбудеться коригування пенсій за віковими категоріями, бо влада змінює законодавство.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як зазначається, у своїх повідомленнях, які аферисти активно поширюють у Telegram-каналах йдеться, що з лютого 2025-го українці почнуть отримувати майже у півтора раза більші пенсії. Щоби дізнатися точну суму виплат, пенсіонерам пропонують перейти за посиланням.

"Будьте уважні — це маніпуляція", — заявили в Пенсійному фонді.

У держструктурі пояснили, що так зловмисники хочуть змусити довірливих громадян відкрити посилання, де відбудеться подальша реєстрація на закриті інформаційні канали та фішингові дії.

"Щоб не стати жертвами шахраїв, закликаємо задля своєї безпеки у жодному разі не переходити та не відкривати такі посилання", — зауважили у ПФУ.

Як в Україні відбуваються перерахунки пенсій

Цей процес проводиться:

без додаткового звернення громадян;

українцям не потрібно надавати якусь інформацію про себе.

Про усі зміни щодо пенсійних виплат Пенсійний фонд повідомляє на своїх офіційних майданчиках, зокрема у Telegram.

Нагадаємо, що деякі пенсіонери отримають майже по 1 тис. грн доплати до своїх виплат у 2025 році. На додаткові гроші зможуть розраховувати українці, які отримують від держави мінімальну пенсію.

Також ми розповідали, що українці на пенсії можуть отримувати виплати у розмірі 25 тис. грн. Для цього потрібно отримати достатню кількість стажу.