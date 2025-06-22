Скрыть номер lifecell, Киевстар и Vodafone — какая стоимость услуги для украинцев

Девушка смотрит в свой смартфон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские мобильные операторы предоставляют своим абонентам разнообразные услуги. Например, гражданам доступна функция скрытия номера во время звонка другому абоненту.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие тарифы на эту услугу установили компании Киевстар, Vodafone и lifecell.

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Сколько стоит скрыть номер Vodafone

Услуга от Vodafone называется "Антиопределитель номера", а подключить ее будет стоить абонентам по 65 копеек в день. Если на счету не хватит средств — услугу отключат, а ежедневную оплату не будут взимать. Когда абонент пополнит свой счет, тогда услуга заработает снова.

Активировать ее можно, если воспользоваться одним из трех вариантов:

Набрать комбинацию *131#. Отправить SMS на номер 3011. Выбрать услугу в "My Vodafone".

Подробнее об услуге от Киевстар

Скрыть свой номер можно бесплатно, однако потом ежедневно со счета будет списываться сумма в 3,3 грн (без учета налогов и сборов). Подключить услугу очень просто:

можно отправить запрос на номер *100*07*2#;

или зайти в приложение Мой Киевстар и выбрать раздел "Услуги";

или позвонить на номер 477*32.

Ваш номер не будет отображаться, если вы напишете комбинацию #31# перед номером абонента, которому планируете позвонить. Но если на вашем смартфоне есть опция "Запрет передачи своего номера", то скрыть номер можно без введения дополнительных комбинаций.

Скрыть номер lifecell — сколько это стоит в 2025 году

Засекретить свой номер могут и абоненты lifecell. Стоимость услуги на 28 дней составляет 80 гривен (с учетом всех налогов и сборов). Тариф за один день — 4,5 грн.

При этом у lifecell действует другая схема для абонентов, которые подключили услугу, но не могут ее продлить из-за недостаточной суммы на счету. Тогда расчеты будут следующими:

4 грн — 1 день;

8,5 грн — 2 дня;

15,5 грн — 4 дня;

18 грн — 5 дней;

21 грн — 6 дней;

23 грн — 7 дней;

44 грн — 14 дней;

63 грн — 21 день.

Заказать услугу абоненты lifecell могут, если:

наберут с мобильного *123*255#;

отправят SMS с текстом HI VKL на номер 123;

выберут функцию "Заказать" на сайте компании.

Ранее сообщалось, что граждане Украины, вероятно, будут звонить, отправлять SMS-сообщения и пользоваться мобильным интернетом с украинских телефонных номеров в 27 странах ЕС без дополнительных затрат. Известно, когда это произойдет.

Также мы рассказывали, что мобильный оператор Киевстар запустит новые тарифы. Они должны заработать с 25 июня.