Приховати номер lifecell, Київстар і Vodafone — яка вартість послуги для українців

Дівчина дивиться у свій смартфон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські мобільні оператори надають своїм абонентам різноманітні послуги. Наприклад, громадянам доступна функція приховування номера під час дзвінку іншому абоненту.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які тарифи на цю послугу встановили компанії Київстар, Vodafone та lifecell.

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Скільки коштує приховати номер Vodafone

Послуга від Vodafone має назву "Антивизначник номера", а підключити її коштуватиме абонентам по 65 копійок на день. Якщо на рахунку забракне коштів — послугу відключать, а щоденну оплату не стягуватимуть. Коли абонент поповнить свій рахунок, тоді послуга запрацює знову.

Активувати послугу можна, якщо скористатися одним із трьох варіантів:

Набрати комбінацію *131# Надіслати SMS на номер 3011. Обрати послугу в "My Vodafone".

Детальніше про послугу від Київстар

Приховати свій номер можна безплатно, однак потім щодня з рахунку списуватиметься сума у 3,3 грн (без урахування податків і зборів). Підключити послугу дуже просто:

можна надіслати запит на номер *100*07*2#;

або зайти у додаток Мій Київстар та обрати розділ "Послуги";

чи зателефонувати на номер 477*32.

Ваш номер не відображатиметься, якщо ви напишете комбінацію #31# перед номером абонента, якому плануєте зателефонувати. Але якщо на вашому смартфоні є опція "Заборона передачі свого номера", то приховати номер можна без введення додаткових комбінацій.

Приховати номер lifecell — скільки це коштує у 2025 році

Засекретити свій номер можуть і абоненти lifecell. Вартість послуги на 28 днів становить 80 гривень (з урахуванням всіх податків та зборів). Тариф за один день — 4,5 грн.

При цьому у lifecell діє інша схема для абонентів, які підключили послугу, але не можуть її продовжити через недостатню суму на рахунку. Тоді розрахунки будуть наступними:

4 грн — 1 день;

8,5 грн — 2 дні;

15,5 грн — 4 дні;

18 грн — 5 днів;

21 грн — 6 днів;

23 грн — 7 днів;

44 грн — 14 днів;

63 грн — 21 день.

Замовити послугу абоненти lifecell можуть, якщо:

наберуть з мобільного *123*255#;

надішлють SMS з текстом HI VKL на номер 123;

оберуть функцією "Замовити" на сайті компанії.

Раніше повідомлялося, що громадяни України, ймовірно, дзвонитимуть, надсилатимуть SMS-повідомлення та користуватимуться мобільним інтернетом з українських телефонних номерів у 27 країнах ЄС без додаткових витрат. Відомо, коли це станеться.

Також ми розповідали, що мобільний оператор Київстар запустить нові тарифи. Вони мають запрацювати з 25 червня.