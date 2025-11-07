Видео
Дата публикации 7 ноября 2025 17:35
обновлено: 13:46
Подъемная помощь военнослужащим — размер и условия получения в 2025 году
Военный заполняет документ. Фото: Генштаб, Telegram

Военнослужащие украинской армии ежемесячно получают денежное обеспечение и ряд доплат. Некоторые защитники среди прочего также могут получить "подъемные" — финансовую помощь, призванную частично компенсировать расходы, связанные с переездом к новому месту службы.

Новини.LIVE рассказывают, кто именно может получить подъемную помощь и в каком размере.

Читайте также:

Кто имеет право на такую выплату

Как пояснили в Министерстве обороны Украины, получить "подъемные" и суточные могут военнослужащие, которые:

  • заключили контракт или призваны на службу по призыву лиц офицерского состава и назначены на должности в воинских частях, расположенных вне места их постоянного проживания;
  • окончили военное учебное заведение с присвоением офицерского звания и назначены к службе в другом населенном пункте, чем место обучения;
  • прошли краткосрочное обучение (продолжительностью менее шести месяцев) и после его завершения направлены в части, дислоцирующиеся в других населенных пунктах, кроме тех, где они служили до отправки на обучение;
  • вернулись из командировки в государственные органы, предприятия, учреждения, организации или учебные заведения, где находились с оставлением на военной службе, — если после возвращения они назначены на должности в других населенных пунктах;
  • переведены в пределах воинской части — из пункта постоянной дислокации в обособленное подразделение или между обособленными подразделениями, если они расположены в разных населенных пунктах.

Более подробный перечень категорий военных, которые могут рассчитывать на эту помощь, приведен в приказе Министерства обороны № 45.

В каком размере выплачивается подъемная помощь

Сумма выплаты зависит от денежного обеспечения военнослужащего.

Сам военный получает сумму, равную 100% месячного денежного обеспечения.

Каждый член семьи, который переезжает вместе с ним, имеет право на помощь в размере 50% от этого обеспечения.

Кроме того, военным и членам их семей, которые направляются к новому месту службы, выплачиваются суточные — в размерах, установленных Кабинетом Министров Украины для работников, находящихся в командировке. Суточные начисляются за каждый день в пути.

Получить подъемную помощь можно не более двух раз в год — в случаях, когда переезд связан с назначением на новую должность или передислокацией воинской части (или отдельного подразделения).

Ранее мы писали, что европейские страны рассматривают возможность приобщения к финансированию зарплат украинским военнослужащим. Одним из источников таких выплат может стать использование замороженных российских активов.

Также узнавайте, какие выплаты положены только что мобилизованным украинцам.

выплаты ВСУ военные материальная помощь деньги
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
