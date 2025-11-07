Подъемная помощь военнослужащим — размер и условия получения в 2025 году

Военный заполняет документ. Фото: Генштаб, Telegram

Военнослужащие украинской армии ежемесячно получают денежное обеспечение и ряд доплат. Некоторые защитники среди прочего также могут получить "подъемные" — финансовую помощь, призванную частично компенсировать расходы, связанные с переездом к новому месту службы.

Новини.LIVE рассказывают, кто именно может получить подъемную помощь и в каком размере.

Кто имеет право на такую выплату

Как пояснили в Министерстве обороны Украины, получить "подъемные" и суточные могут военнослужащие, которые:

заключили контракт или призваны на службу по призыву лиц офицерского состава и назначены на должности в воинских частях, расположенных вне места их постоянного проживания;

или призваны на службу по призыву лиц офицерского состава и назначены на должности в воинских частях, расположенных вне места их постоянного проживания; окончили военное учебное заведение с присвоением офицерского звания и назначены к службе в другом населенном пункте, чем место обучения;

с присвоением офицерского звания и назначены к службе в другом населенном пункте, чем место обучения; прошли краткосрочное обучение (продолжительностью менее шести месяцев) и после его завершения направлены в части, дислоцирующиеся в других населенных пунктах, кроме тех, где они служили до отправки на обучение;

(продолжительностью менее шести месяцев) и после его завершения направлены в части, дислоцирующиеся в других населенных пунктах, кроме тех, где они служили до отправки на обучение; вернулись из командировки в государственные органы , предприятия, учреждения, организации или учебные заведения, где находились с оставлением на военной службе, — если после возвращения они назначены на должности в других населенных пунктах;

, предприятия, учреждения, организации или учебные заведения, где находились с оставлением на военной службе, — если после возвращения они назначены на должности в других населенных пунктах; переведены в пределах воинской части — из пункта постоянной дислокации в обособленное подразделение или между обособленными подразделениями, если они расположены в разных населенных пунктах.

Более подробный перечень категорий военных, которые могут рассчитывать на эту помощь, приведен в приказе Министерства обороны № 45.

В каком размере выплачивается подъемная помощь

Сумма выплаты зависит от денежного обеспечения военнослужащего.

Сам военный получает сумму, равную 100% месячного денежного обеспечения.

Каждый член семьи, который переезжает вместе с ним, имеет право на помощь в размере 50% от этого обеспечения.

Кроме того, военным и членам их семей, которые направляются к новому месту службы, выплачиваются суточные — в размерах, установленных Кабинетом Министров Украины для работников, находящихся в командировке. Суточные начисляются за каждый день в пути.

Получить подъемную помощь можно не более двух раз в год — в случаях, когда переезд связан с назначением на новую должность или передислокацией воинской части (или отдельного подразделения).

Ранее мы писали, что европейские страны рассматривают возможность приобщения к финансированию зарплат украинским военнослужащим. Одним из источников таких выплат может стать использование замороженных российских активов.

Также узнавайте, какие выплаты положены только что мобилизованным украинцам.