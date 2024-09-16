Отпуск во время войны — какие произошли изменения в условиях работы

Сотрудница ставит подпись в документе. Фото: Freepik

В Украине во время военного положения трудовое законодательство претерпело некоторые изменения. Речь идет о праве работников на получение отпусков в такой период.

Об этом рассказали в одном из управлений Государственной службы по вопросам труда.

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Отпуска во время военного положения

Как отмечают специалисты Гоструда, трудовые отношения между работником и работодателем регулирует соответствующее законодательство, предусматривающее несколько иные правила во время военного положения для работников, уходящих в отпуск.

Там пояснили, что закон № 3494-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упорядочении предоставления и использования отпусков, а также других вопросов" от 22.11.2023 предусматривает увеличение предельного срока отпуска без сохранения зарплаты, которую работник может взять за согласование работодателя, с 15 до 30 календарных дней в году. Благодаря этому работники могут более гибко планировать свой отдых и решать другие личные дела.

"Появилась возможность брать неограниченный по продолжительности отпуск без сохранения заработной платы в случаях угрозы вооруженной агрессии, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций. Такое нововведение направлено на обеспечение социальной защиты работников и создание более гибких условий труда в сложных условиях", — сообщили в Гоструда.

Как рассказали специалисты, при нахождении в отпуске без сохранения заработной платы, предоставленной в порядке статьи 26 закона "Об отпусках" не учитывается при начислении страхового стажа, определяющего право на основной оплачиваемый отпуск за год.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские учителя с минимальным опытом работы могут получать заработную плату в размере 30 тыс. гривен. При этом высокий доход работодатели гарантируют не только знатокам английского и репетиторам.

Также мы писали, что эксперты рассказали, на какую пенсию на заслуженном отдыхе можно рассчитывать, имея 15 тыс. гривен зарплаты. Размер пенсионных выплат зависит от страхового стажа и заработной платы, которую получали люди за время своей трудовой деятельности.