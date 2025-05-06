Соцвыплаты в 2025 году — как изменились правила относительно доходов украинцев

Человек держит деньги на фоне платежек. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Весной 2025 года в Украине обновили подход в исчислении среднемесячного совокупного дохода семей, претендующих на любую государственную социальную помощь. Юристы дали объяснения, какие теперь действуют правила.

Об этом говорится в объяснении "Юридического советчика для ВПЛ" в Facebook.

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Как известно, совокупный средний доход определяется при назначении льгот, различных соцвыплат.

Изменения в порядке исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов соцвыплат предусмотрены правительственным постановлением №303 от 18 марта 2025 года.

Согласно им, правила порядка расчета дохода для социальных выплат сейчас следующие:

1. В среднемесячный совокупный доход учитывают зарплату в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физлиц и военного сбора (ВС). Раньше брали зарплату за вычетом налога на доходы физлиц, однако без уплаты ВС.

2. В доход учитывают денежное обеспечение военных в сумме, остающейся после вычета военного сбора. До этого времени брали "чистую" сумму денежного обеспечения бойцов.

3. При исчислении среднемесячного дохода учитывается:

выходное пособие, выплачиваемое в соответствии с Кодексом законов о труде Украины;

выходное пособие, материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов и финпомощь, которые выплачивают по закону "О госслужбе".

Сумму пособия исчисляют, разделив на 12, и при условии, что гражданин имеет подтверждение от работодателя, что оно предоставлено один раз в течение года.

4. В среднемесячный совокупный доход не учитывают жилищную субсидию на оплату услуг ЖКХ, покупку твердого топлива и сжиженного газа, субсидию на аренду жилья. Ранее последний вид субсидии принимали во внимание при исчислении дохода.

Какие еще особенности расчета дохода

По словам специалистов, при определении размера среднемесячного совокупного дохода не учитывают доход, который был получен единовременно за год до месяца обращения за назначением всех видов соцвыплат, от вынужденной продажи единственного транспорта или единственного жилья. Уважительные причины, вынудившие к продаже, должны подтверждаться одним из следующих документов:

наличие долга по оплате коммунальных услуг;

данные о пребывании членов семьи на учете ВПЛ;

семья имеет лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью;

у одного из членов семьи — тяжелые формы некоторых болезней;

семья имеет от трех детей в возрасте до 18 лет.

В среднемесячный совокупный доход не учитывается доход от продажи, если максимальная сумма не превышает 200 тыс. грн. В случае превышения показателя, в среднемесячный доход учитывают только часть суммы, равной разнице между полученными доходами и 200 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что некоторые граждане смогут получить 29 тыс. грн помощи в мае 2025 года. Выплаты предоставят в одной из областей на ведение фермерства.

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