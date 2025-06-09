Льготы на коммунальные услуги — что нужно знать о смене адреса проживания

Право на льготы — кому нужно обратиться в ПФУ в течение 30 дней
Украинское законодательство содержит нормы, по которым граждане могут потерять право на льготы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, такое может случиться в случае смены места жительства, поэтому украинцы должны сообщать о соответствующем факте в обязательном порядке в отведенный срок.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как и когда сообщать об изменении места жительства
Государство предоставляет льготы гражданам как по фактическому, так и по зарегистрированному адресу проживания. В случае изменения места жительства надо внести соответствующие данные в Реестр лиц, имеющих право на льготы.
Такой вопрос регулирует постановление правительства от 29.01.2003 №117 "Положение о Реестре лиц, имеющих право на льготы".
На оповещение органов Пенсионного фонда отводится 30 дней. Для этого нужно подать заявление любым удобным способом:
- обратившись в отделение Пенсионного фонда лично;
- отправив документ в адрес органа ПФУ по почте;
- оставив заявление на портале электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или через портал Дія.
Что нужно знать о льготах в 2025 году
Льгота является определенной законом помощью, предусмотренной для отдельных категорий граждан. В 2025 году за льготой могут обращаться:
- ветераны войны;
- члены семей погибших (умерших) защитников страны;
- пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
- многодетные семьи;
- дети войны;
- учителя, медики, работники культуры из сельской местности.
Льготу предоставляют с учетом доходов семьи, кроме лиц с инвалидностью вследствие войны, УБД и родственников погибших.
Если граждане имеют право одновременно и на жилищную субсидию, и на льготу, то могут воспользоваться одним из видов государственной помощи.
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