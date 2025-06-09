Льготы на коммунальные услуги — что нужно знать о смене адреса проживания

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство содержит нормы, по которым граждане могут потерять право на льготы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, такое может случиться в случае смены места жительства, поэтому украинцы должны сообщать о соответствующем факте в обязательном порядке в отведенный срок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как и когда сообщать об изменении места жительства

Государство предоставляет льготы гражданам как по фактическому, так и по зарегистрированному адресу проживания. В случае изменения места жительства надо внести соответствующие данные в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Такой вопрос регулирует постановление правительства от 29.01.2003 №117 "Положение о Реестре лиц, имеющих право на льготы".

На оповещение органов Пенсионного фонда отводится 30 дней. Для этого нужно подать заявление любым удобным способом:

обратившись в отделение Пенсионного фонда лично;

отправив документ в адрес органа ПФУ по почте;

оставив заявление на портале электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или через портал Дія.

Что нужно знать о льготах в 2025 году

Льгота является определенной законом помощью, предусмотренной для отдельных категорий граждан. В 2025 году за льготой могут обращаться:

ветераны войны;

члены семей погибших (умерших) защитников страны;

пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

многодетные семьи;

дети войны;

учителя, медики, работники культуры из сельской местности.

Льготу предоставляют с учетом доходов семьи, кроме лиц с инвалидностью вследствие войны, УБД и родственников погибших.

Если граждане имеют право одновременно и на жилищную субсидию, и на льготу, то могут воспользоваться одним из видов государственной помощи.

Напомним, в Украине действует постановление правительства №483", предусматривающее фиксированный тариф на электроэнергию. Известно, сколько украинские потребители будут платить за услугу с 1 сентября 2025 года.

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