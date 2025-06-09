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Главная Финансы Право на льготы — кому нужно обратиться в ПФУ в течение 30 дней

Право на льготы — кому нужно обратиться в ПФУ в течение 30 дней

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 12:14
Льготы на коммунальные услуги — что нужно знать о смене адреса проживания
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство содержит нормы, по которым граждане могут потерять право на льготы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, такое может случиться в случае смены места жительства, поэтому украинцы должны сообщать о соответствующем факте в обязательном порядке в отведенный срок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как и когда сообщать об изменении места жительства

Государство предоставляет льготы гражданам как по фактическому, так и по зарегистрированному адресу проживания. В случае изменения места жительства надо внести соответствующие данные в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Такой вопрос регулирует постановление правительства от 29.01.2003 №117 "Положение о Реестре лиц, имеющих право на льготы".

На оповещение органов Пенсионного фонда отводится 30 дней. Для этого нужно подать заявление любым удобным способом:

  • обратившись в отделение Пенсионного фонда лично;
  • отправив документ в адрес органа ПФУ по почте;
  • оставив заявление на портале электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или через портал Дія.

Что нужно знать о льготах в 2025 году

Льгота является определенной законом помощью, предусмотренной для отдельных категорий граждан. В 2025 году за льготой могут обращаться:

  • ветераны войны;
  • члены семей погибших (умерших) защитников страны;
  • пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
  • многодетные семьи;
  • дети войны;
  • учителя, медики, работники культуры из сельской местности.

Льготу предоставляют с учетом доходов семьи, кроме лиц с инвалидностью вследствие войны, УБД и родственников погибших.

Если граждане имеют право одновременно и на жилищную субсидию, и на льготу, то могут воспользоваться одним из видов государственной помощи.

Напомним, в Украине действует постановление правительства №483", предусматривающее фиксированный тариф на электроэнергию. Известно, сколько украинские потребители будут платить за услугу с 1 сентября 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что в Нафтогазе назвали главные факторы появления долга в оплате природного газа. Неправильные суммы к оплате могут начислить из-за ошибок.

коммунальные услуги ЖКХ ПФУ деньги льготы
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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