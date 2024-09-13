Назначение пенсии — Рада защитит пенсионеров от отказа в выплатах

Пожилая женщина на улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, запрещающий пенсионным органам отказывать в назначении пенсии из-за несоответствия заявления утвержденной форме. Законопроект направлен на защиту прав пенсионеров и упрощение процесса получения пенсии.

Об этом говорится в проекте закона 11524-1.

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Подробнее о законопроекте

В пояснительной записке к проекту отмечается, что ошибки в оформлении заявлений, в частности несоответствие утвержденной форме, могут быть причиной отказа в назначении пенсии или задержке ее выплат.

Основная цель законопроекта — обеспечить, чтобы люди не получали отказ в назначении или перерасчете пенсии из-за неправильного оформления заявления.

"Таким образом, основной акцент законопроекта делается на сущностном содержании заявления, а не на его формальных аспектах, что позволит избежать отказов по незначительным бюрократическим причинам", — отмечает автор законопроекта.

Предлагаемый законопроект имеет целью решение этой проблемы, давая приоритет содержанию заявления над его формой. Это позволит:

Упрощать подачу заявлений для назначения или перерасчета пенсий;

Гарантировать, что граждане будут получать пенсионные выплаты без задержек из-за формальных ошибок;

повысить уровень правовой защиты и доверия к пенсионной системе Украины;

Обеспечить стабильность пенсионных выплат и эффективность государственных органов социальной защиты.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет Министров Украины намерен провести индексацию пенсий в марте 2025 года. Точный размер пересчета еще не определен из-за отсутствия необходимых статистических данных. Однако ожидается, что повышение может оказаться более значительным, чем в марте 2024 года.

Мы также писали, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец считает неконституционной одну из норм закона о Госбюджете-2024. Из-за нее произошло занижение некоторых доплат к пенсионным выплатам.