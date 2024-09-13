Призначення пенсії — Рада захистить пенсіонерів від відмови у виплатах

Літня жінка на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт, який забороняє пенсійним органам відмовляти у призначенні пенсії через невідповідність заяви затвердженій формі. Законопроєкт спрямований на захист прав пенсіонерів і спрощення процесу отримання пенсії.

Про це йдеться в проєкті закону 11524-1.

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Детальніше про законопроєкт

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що помилки в оформленні заяв, зокрема невідповідність затвердженій формі, можуть бути причиною відмови у призначенні пенсії або затримки її виплат.

Основна мета законопроєкту — забезпечити, щоб люди не отримували відмову в призначенні або перерахунку пенсії через неправильне оформлення заяви.

"Таким чином, основний акцент законопроєкту робиться на сутнісному змісті заяви, а не на її формальних аспектах, що дозволить уникнути відмов з незначних бюрократичних причин", — зазначає автор законопроєкту.

Пропонований законопроєкт має на меті вирішення цієї проблеми, надаючи пріоритет змісту заяви над її формою. Це дозволить:

Спрощувати подання заяв для призначення або перерахунку пенсій;

Гарантувати, що громадяни отримуватимуть пенсійні виплати без затримок через формальні помилки;

Підвищити рівень правового захисту та довіри до пенсійної системи України;

Забезпечити стабільність пенсійних виплат і ефективність роботи державних органів соціального захисту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України планує провести індексацію пенсій у березні 2025 року. Точний розмір перерахунку ще не визначено через відсутність необхідних статистичних даних. Проте очікується, що підвищення може бути більш значним, ніж у березні 2024 року.

Ми також писали, що український омбудсмен Дмитро Лубінець вважає неконституційною одну з норм закону про Держбюджет-2024. Через неї відбулося заниження деяких доплат до пенсійних виплат.