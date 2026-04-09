Главная Финансы Право на пенсию по возрасту: что нужно знать лицам с инвалидностью

Дата публикации 9 апреля 2026 06:10
ПФУ объяснил условия перехода с пенсии по инвалидности на выплаты по возрасту: какие правила в 2026 году
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали условия перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту в 2026 году. Для этого необходимо соблюсти несколько требований по страховому стажу, а также заранее убедиться в финансовой целесообразности такого механизма.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из управлений ПФУ.

Условия перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту

Согласно данным Пенсионного фонда, условия назначения пенсии по возрасту прописаны в статье 26 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

По правилам, граждане имеют право на оформление пенсии по возрасту в 2026 году в 60 лет, если есть определенное законом достаточное количество страхового стажа (растет ежегодно на один год). Если объем стажа окажется меньше, то можно будет выйти на пенсию на несколько лет позже — в 63 или 65 лет.

Сейчас действуют следующие требования по страховому стажу и возрасту:

  1. Для выхода в 60 лет — 33 года стажа;
  2. Для выхода в 63 года — 23 года;
  3. Для выхода в 65 лет — 15 лет.

Если пенсионер достиг необходимого возраста и имеет достаточное количество страхового стажа, то может воспользоваться правом перехода с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту.

Украинцы, которые получают пенсию по инвалидности и работали не менее двух лет после назначения пенсии, могут подать заявление в ПФУ для перехода на пенсию по возрасту, если имеют необходимый стаж и возраст.

Осуществление перехода с одного вида пенсии на другой происходит с даты подачи заявления с соответствующими документами в Пенсионный фонд.

Для этого необходимы следующие документы:

  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • трудовая книжка;
  • диплом об обучении;
  • военный билет (в случае прохождения военной службы);
  • справка о зарплате по 30 июня 2000 года (при наличии).

Целесообразность перехода с одного вида пенсии на другой

По информации ПФУ, граждане имеют право самостоятельно выбирать, какой вид пенсий получать. Как правило, остаются на том виде обеспечения, который финансово выгоднее.

Размер пенсии по инвалидности рассчитывают в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту. Минимальные гарантии привязаны к размеру прожиточного минимума и ежегодной индексации. В частности, для первой группы инвалидности предоставляется выплата в размере 100% от пенсии по возрасту.

Вторая группа наделяет правом на выплату в размере 90% от пенсии по возрасту. Сумма зависит от того, работает человек или нет. В целом размер пенсии определяют на основе имеющегося страхового стажа, дохода и индексации.

Пенсия по инвалидности третьей группы составляет 50% от пенсии по возрасту. Такие лица могут работать, а потому предполагается пенсия работающим лицам с инвалидностью, однако минимальная гарантия будет ниже, чем для неработающих.

Тогда как для расчета пенсии по возрасту используется следующая формула: средняя зарплата в Украине за три календарных года, следующих перед обращением за назначением пенсии, умножается на индивидуальный коэффициент зарплаты и на коэффициент стажа. Поскольку пенсия по возрасту зависит от дохода и стажа, она в итоге может быть выше пенсии по инвалидности.

В то же время при исчислении пенсии по инвалидности в стаж могут засчитываться дополнительные годы — время со дня установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в ВРУ инициируют отмену ограничения на выплату максимальных пенсий. Речь идет о выплатах военным и лицам сферы безопасности и обороны. Сейчас максимальный размер пенсии ограничивается суммой в 25 950 грн, на которую распространяются понижающие коэффициенты.

Еще Новини.LIVE писали, что в ПФУ сообщили, что наибольшее количество украинцев, которые получили проиндексированные пенсии, среди тех, кому их назначили до 2021 года. В среднем размер повышения составил 631 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
