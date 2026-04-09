ПФУ пояснив умови переходу з пенсії з інвалідності на виплати за віком: які правила у 2026 році

У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали умови переходу з пенсії з інвалідності на пенсію за віком у 2026 році. Для цього необхідно дотриматися кількох вимог щодо страхового стажу, а також наперед переконатися у фінансовій доцільності такого механізму.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію одного з управлінь ПФУ.

Умови переходу з пенсії з інвалідності на пенсію за віком

Згідно з даними Пенсійного фонду, умови призначення пенсії за віком прописані у статті 26 закону №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

За правилами, громадяни мають право на оформлення пенсії за віком у 2026 році у 60 років, якщо є визначена законом достатня кількість страхового стажу (зростає щорічно на один рік). Якщо обсяг стажу виявиться меншим, то можна буде вийти на пенсію на кілька років пізніше — у 63 або 65 років.

Нині діють наступні вимоги щодо страхового стажу та віку:

Для виходу у 60 років — 33 роки стажу; Для виходу у 63 роки — 23 роки; Для виходу у 65 років — 15 років.

Якщо пенсіонер досягнув необхідного віку і має достатню кількість страхового стажу, то може скористатися правом переходу з пенсії з інвалідності на пенсію за віком.

Українці, які отримують пенсію з інвалідності та працювали щонайменше два роки після призначення пенсії, можуть подати заяву до ПФУ для переходу на пенсію за віком, якщо мають необхідний стаж та вік.

Здійснення переходу з одного виду пенсії на інший відбувається з дати подачі заяви з відповідними документами до Пенсійного фонду.

Для цього необхідні такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

трудова книжка;

диплом про навчання;

військовий квиток (у разі проходження військової служби);

довідка про зарплату по 30 червня 2000 року (за наявності).

Доцільність переходу з одного виду пенсії на інший

За інформацією ПФУ, громадяни мають право самостійно вибирати, який вид пенсій отримувати. Як правило, залишаються на тому виді забезпечення, який фінансово вигідніший.

Розмір пенсії з інвалідності розраховують залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком. Мінімальні гарантії прив’язані до розміру прожиткового мінімуму та щорічної індексації. Зокрема, для першої групи інвалідності надається виплата у розмірі 100% від пенсії за віком.

Друга група наділяє правом на виплату у розмірі 90% від пенсії за віком. Сума залежить від того, працює людина чи ні. Загалом розмір пенсії визначають на основі наявного страхового стажу, доходу та індексації.

Пенсія з інвалідності третьої групи становить 50% від пенсії за віком. Такі особи можуть працювати, а тому передбачається пенсія працюючим особам з інвалідністю, однак мінімальна гарантія буде нижчою, ніж для непрацюючих.

Тоді як для розрахунку пенсії за віком використовується така формула: середня заплата в Україні за три календарні роки, що йдуть перед зверненням за призначенням пенсії, множиться на індивідуальний коефіцієнт зарплати та на коефіцієнт стажу. Оскільки пенсія за віком залежить від доходу та стажу, вона у підсумку може бути вищою за пенсію з інвалідності.

Водночас при обчисленні пенсії з інвалідності до стажу можуть зараховуватися додаткові роки — час з дня встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.

