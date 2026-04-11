Пенсии прокуроров в Украине: Гетманцев объяснил, почему надо отменить выплаты в более 200 000 грн

Человек держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада Украины (ВРУ) до сих пор не рассмотрела принятый в первом чтении законопроект об отмене "клановых" прокурорских пенсий. Финансовый комитет рекомендовал его к рассмотрению еще в мае 2025 года, однако с тех пор никаких сдвигов не произошло. Поэтому прокуроры продолжают получать выплаты в сотни тысяч гривен.

Об этом председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Новини.LIVE.

Когда проголосуют за законопроект об отмене "клановых" пенсий в Украине

С рассмотрением законопроекта задерживаются, поскольку в каждой фракции, как пояснил Гетманцев, есть представители, которые так или иначе лоббируют сохранение прокурорских пенсий.

"Когда происходят дискуссии на согласительном совете по законопроектам, которые будут рассматриваться, им удается договориться, чтобы эти законы снять", — сказал политик.

Несмотря на сопротивление, Гетманцев считает, что законопроект об отмене "клановых" прокурорских пенсий, будет принят в мае 2026 года.

Читайте также:

Тем временем прокуроры продолжают получать выплаты от государства в сотни тысяч гривен.

"Я написал запрос в ПФУ относительно крупнейших пенсий присужденных судом. Есть суммы в 290 000 гривен в месяц, 270 000 гривен — это пенсии прокурорских работников", — рассказал Даниил Гетманцев.

Примечательно, что некоторые прокуроры добились повышения пенсий через суды.

"Они идут в суд, порой подделывают документы и суды выносят им решения о назначении пенсии, которые намного выше окладов того работника прокуратуры", — отметил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как в Украине появились "клановые" пенсии

Гетманцев подчеркнул, что клановая система в Украине зародилась еще во времена Советского Союза, когда определенные горизонтальные коррупционные связи внутри государства и общества решали все. А в начале 90-х годов были приняты специальные законы по определенным профессиям, в том числе закон о прокуратуре, который давал возможность назначать пенсию в размере 90% от оклада.

"Это не соответствовало общей системе, и это бросает вызов в лицо всему обществу. Потому, что есть определенные кланы, группы людей, которые равнее других", — сказал он.

Это означает, что всем рядовым украинцам пенсии начисляют по общей формуле, тогда как у работников суда, прокуратуры пенсии привязаны к должностному окладу. И тогда когда должностной оклад увеличивается — растет и пенсия.

Как сообщали Новини.LIVE, иногда пенсионерам назначают меньшие выплаты, чем они ожидали. Такую пенсию можно обжаловать. Заявление о "неправильной" пенсии нужно предоставить ПФУ.