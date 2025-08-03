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Право на пенсию — какие изменения для учителей в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 06:10
Пенсии учителей в 2025 году — какие изменения в правилах выхода на заслуженный отдых
Женщина работает в кабинете. Фото: Freepik

В Украине работники образования имеют право на два вида пенсионных выплат: по возрасту и за выслугу лет. Каждый из этих видов пенсий имеет свои преимущества и требования. В частности, в одном из них в случае восстановления в должности учителя выплата пенсий будет прекращена.

Об особенностях назначения пенсии учителям говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Пенсия по возрасту и помощь учителям

Согласно нормам законодательства, работникам образования пенсию по возрасту назначают по достижении 60-летия при наличии необходимого количества страхового стажа.

В 2025 году изменились правила выхода на пенсию по возрасту для учителей. Теперь придется работать на один год дольше. Так, в случае достижения 60 лет объем стажа должен составлять не менее 32 лет для женщин и мужчин.

В то же время, для лиц, которые ранее не имели какой-либо другой пенсии, в частности, по инвалидности или за выслугу лет, государство выплачивает единовременную денежную помощь. Ее размер составляет десять месячных пенсий. Однако право на такую помощь предоставляется при соблюдении также следующих условий:

  • на день достижения пенсионного возраста человек работал в заведениях и учреждениях государственной/коммунальной формы собственности;
  • должности дают право на назначение пенсии за выслугу лет;
  • страховой стаж на этих должностях для мужчин составляет 35 лет, для женщин — 30 лет.

Пенсия за выслугу лет для педагогов

Учителя могут не ждать 60-летия для выхода на пенсию по возрасту, а оформить ее в 55 лет. Такая пенсия для педагогов называется "за выслугу лет".

Соответствующий вид пенсии назначают независимо от возраста, если есть выслуга лет:

  • 25 лет по состоянию на 1 апреля 2015 года;
  • 25 с половиной лет на 1 января 2016 года;
  • 26 лет с половиной лет на 11 октября 2017 года.

Список соответствующих заведений, учреждений и должностей, где работа дает право на пенсию за выслугу лет, указанный в постановлении правительства №909 от 04.11.1993 года.

Претендовать на пенсию за выслугу лет могут работники в таких заведениях:

  • общеобразовательные учебные заведения;
  • дошкольные учебные заведения всех типов;
  • внешкольные учебные заведения;
  • высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;
  • межшкольные учебно-производственные комбинаты;
  • детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних/логопедические пункты/стационары/школы-клиники;
  • библиотеки на должности заведующего, библиотекаря;
  • детские клиники, поликлиники, больницы, санатории, диспансеры, дома ребенка.

По правилам, в стаж на должностях, дающий право на выплату помощи в размере десяти пенсий, учитывают исключительно время работы в государственных/коммунальных учреждениях.

ПФУ назначает пенсию за выслугу лет при условии увольнения работника образования с должности. Однако в случае возвращения на работу на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет, выплата пенсии будет прекращена.

Также, в зависимости от оснований, работникам образования могут назначить пенсию по инвалидности или в связи с потерей кормильца.

Если человек имеет право на разные виды пенсии, то будет назначен только один из них по выбору.

Ранее мы рассказывали, что в последний месяц лета некоторые из пенсионеров будут иметь право на "надбавку за возраст" в случае достижения возрастного порога в 70,75 и 80 лет. Предусмотрена единовременная помощь, посвященная Дню Независимости.

Также мы писали, что не все украинцы с большим страховым стажем смогут оформить пенсию в 60 лет. В Пенсионном фонде дали объяснение, кому могут отказать и как действовать.

образование учителя пенсии деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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