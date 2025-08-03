Пенсии учителей в 2025 году — какие изменения в правилах выхода на заслуженный отдых

Женщина работает в кабинете. Фото: Freepik

В Украине работники образования имеют право на два вида пенсионных выплат: по возрасту и за выслугу лет. Каждый из этих видов пенсий имеет свои преимущества и требования. В частности, в одном из них в случае восстановления в должности учителя выплата пенсий будет прекращена.

Об особенностях назначения пенсии учителям говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Пенсия по возрасту и помощь учителям

Согласно нормам законодательства, работникам образования пенсию по возрасту назначают по достижении 60-летия при наличии необходимого количества страхового стажа.

В 2025 году изменились правила выхода на пенсию по возрасту для учителей. Теперь придется работать на один год дольше. Так, в случае достижения 60 лет объем стажа должен составлять не менее 32 лет для женщин и мужчин.

В то же время, для лиц, которые ранее не имели какой-либо другой пенсии, в частности, по инвалидности или за выслугу лет, государство выплачивает единовременную денежную помощь. Ее размер составляет десять месячных пенсий. Однако право на такую помощь предоставляется при соблюдении также следующих условий:

на день достижения пенсионного возраста человек работал в заведениях и учреждениях государственной/коммунальной формы собственности;

должности дают право на назначение пенсии за выслугу лет;

страховой стаж на этих должностях для мужчин составляет 35 лет, для женщин — 30 лет.

Пенсия за выслугу лет для педагогов

Учителя могут не ждать 60-летия для выхода на пенсию по возрасту, а оформить ее в 55 лет. Такая пенсия для педагогов называется "за выслугу лет".

Соответствующий вид пенсии назначают независимо от возраста, если есть выслуга лет:

25 лет по состоянию на 1 апреля 2015 года;

25 с половиной лет на 1 января 2016 года;

26 лет с половиной лет на 11 октября 2017 года.

Список соответствующих заведений, учреждений и должностей, где работа дает право на пенсию за выслугу лет, указанный в постановлении правительства №909 от 04.11.1993 года.

Претендовать на пенсию за выслугу лет могут работники в таких заведениях:

общеобразовательные учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних/логопедические пункты/стационары/школы-клиники;

библиотеки на должности заведующего, библиотекаря;

детские клиники, поликлиники, больницы, санатории, диспансеры, дома ребенка.

По правилам, в стаж на должностях, дающий право на выплату помощи в размере десяти пенсий, учитывают исключительно время работы в государственных/коммунальных учреждениях.

ПФУ назначает пенсию за выслугу лет при условии увольнения работника образования с должности. Однако в случае возвращения на работу на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет, выплата пенсии будет прекращена.

Также, в зависимости от оснований, работникам образования могут назначить пенсию по инвалидности или в связи с потерей кормильца.

Если человек имеет право на разные виды пенсии, то будет назначен только один из них по выбору.

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