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Головна Фінанси Право на пенсію — які зміни для вчителів у 2025 році

Право на пенсію — які зміни для вчителів у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 06:10
Пенсії вчителів у 2025 році — які зміни у правилах виходу на заслужений відпочинок
Жінка працює в кабінеті. Фото: Freepik

В Україні працівники освіти мають право на два види пенсійних виплат: за віком та за вислугу років. Кожен з цих видів пенсій має свої переваги та вимоги. Зокрема, в одному з них у разі поновлення на посаді вчителя виплату пенсій буде припинено.

Про особливості призначення пенсії вчителям йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Пенсія за віком та допомога вчителям

Згідно з нормами законодавства, працівникам освіти пенсію за віком призначають після досягнення 60-річчя за наявності необхідної кількості страхового стажу.

У 2025 році змінилися правила виходу на пенсію за віком для вчителів. Тепер доведеться працювати на один рік довше. Так, у разі досягнення 60 років обсяг стажу має становити не менш ніж 32 роки для жінок та чоловіків.

Водночас, для осіб, які раніше не мали будь-якої іншої пенсії, зокрема, з інвалідності або за вислугу років, держава виплачує одноразову грошову допомогу. Її розмір становить десять місячних пенсій. Проте право на таку допомогу надається за дотримання також таких умов:

  • на день досягнення пенсійного віку людина працювала у закладах та установах державної/комунальної форми власності;
  • посади надають право на призначення пенсії за вислугу років;
  • страховий стаж на цих посадах для чоловіків становить 35 років, для жінок — 30 років.

Пенсія за вислугу років для освітян

Вчителі можуть не чекати 60-річчя для виходу на пенсію за віком, а оформити її у 55 років. Така пенсія для педагогів називається "за вислугу років".

Відповідний вид пенсії призначають незалежно від віку, якщо є вислуга років:

  • 25 років станом на 1 квітня 2015 року;
  • 25 з половиною років на 1 січня 2016 року;
  • 26 років з половиною років на 11 жовтня 2017 року.

Список відповідних закладів, установ та посад, де робота надає право на пенсію за вислугу років, вказаний у постанові уряду №909 від 04.11.1993 року.

Претендувати на пенсію за вислугу років можуть працівники в таких закладах:

  • загальноосвітні навчальні заклади;
  • дошкільні навчальні заклади усіх типів;
  • позашкільні навчальні заклади;
  • вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;
  • міжшкільні навчально-виробничі комбінати;
  • дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти і приймальники-розподільники для неповнолітніх/логопедичні пункти/стаціонари/школи-клініки;
  • бібліотеки на посаді завідуючого, бібліотекаря;
  • дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини.

За правилами, до стажу на посадах, що надає право на виплату допомоги в розмірі десяти пенсій, враховують виключно час роботи в державних/комунальних закладах.

ПФУ призначає пенсію за вислугу років за умови звільнення працівника освіти з посади. Проте у разі повернення на роботу на посаду, що дає право на пенсію за вислугу років, виплату пенсії буде припинено.

Також, залежно від підстав, працівникам освіти можуть призначити пенсію з інвалідності чи через втрату годувальника.

Якщо людина має право на різні види пенсії, то буде призначено лише один із них за вибором.

Раніше ми розповідали, що в останній місяць літа дехто з пенсіонерів матиме право на "надбавку за вік" у разі досягнення вікового порогу у 70,75 та 80 років. Передбачена одноразова допомога, присвячена Дню Незалежності.  

 Також ми писали, що не всі українці з чималим страховим стажем зможуть оформити пенсію у 60 років. У Пенсійному фонді дали пояснення, кому можуть відмовити та як діяти.  

освіта вчителі пенсії гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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