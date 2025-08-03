Пенсії вчителів у 2025 році — які зміни у правилах виходу на заслужений відпочинок

Жінка працює в кабінеті. Фото: Freepik

В Україні працівники освіти мають право на два види пенсійних виплат: за віком та за вислугу років. Кожен з цих видів пенсій має свої переваги та вимоги. Зокрема, в одному з них у разі поновлення на посаді вчителя виплату пенсій буде припинено.

Про особливості призначення пенсії вчителям йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Пенсія за віком та допомога вчителям

Згідно з нормами законодавства, працівникам освіти пенсію за віком призначають після досягнення 60-річчя за наявності необхідної кількості страхового стажу.

У 2025 році змінилися правила виходу на пенсію за віком для вчителів. Тепер доведеться працювати на один рік довше. Так, у разі досягнення 60 років обсяг стажу має становити не менш ніж 32 роки для жінок та чоловіків.

Водночас, для осіб, які раніше не мали будь-якої іншої пенсії, зокрема, з інвалідності або за вислугу років, держава виплачує одноразову грошову допомогу. Її розмір становить десять місячних пенсій. Проте право на таку допомогу надається за дотримання також таких умов:

на день досягнення пенсійного віку людина працювала у закладах та установах державної/комунальної форми власності;

посади надають право на призначення пенсії за вислугу років;

страховий стаж на цих посадах для чоловіків становить 35 років, для жінок — 30 років.

Пенсія за вислугу років для освітян

Вчителі можуть не чекати 60-річчя для виходу на пенсію за віком, а оформити її у 55 років. Така пенсія для педагогів називається "за вислугу років".

Відповідний вид пенсії призначають незалежно від віку, якщо є вислуга років:

25 років станом на 1 квітня 2015 року;

25 з половиною років на 1 січня 2016 року;

26 років з половиною років на 11 жовтня 2017 року.

Список відповідних закладів, установ та посад, де робота надає право на пенсію за вислугу років, вказаний у постанові уряду №909 від 04.11.1993 року.

Претендувати на пенсію за вислугу років можуть працівники в таких закладах:

загальноосвітні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади усіх типів;

позашкільні навчальні заклади;

вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти і приймальники-розподільники для неповнолітніх/логопедичні пункти/стаціонари/школи-клініки;

бібліотеки на посаді завідуючого, бібліотекаря;

дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини.

За правилами, до стажу на посадах, що надає право на виплату допомоги в розмірі десяти пенсій, враховують виключно час роботи в державних/комунальних закладах.

ПФУ призначає пенсію за вислугу років за умови звільнення працівника освіти з посади. Проте у разі повернення на роботу на посаду, що дає право на пенсію за вислугу років, виплату пенсії буде припинено.

Також, залежно від підстав, працівникам освіти можуть призначити пенсію з інвалідності чи через втрату годувальника.

Якщо людина має право на різні види пенсії, то буде призначено лише один із них за вибором.

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