Недополученные субсидии и льготы на услуги ЖКХ: кому могут начислить

Человек держит деньги на фоне платежек за коммунальные услуги.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, когда граждане имеют право на начисление недополученной субсидии или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) в 2026 году. Такие выплаты членам домохозяйства могут быть осуществлены только в некоторых случаях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из управлений ПФУ.

Когда выплачивают недополученные субсидии и льготы

По информации фонда, выплата жилищных льгот и субсидий происходит по установленному порядку в месяце, следующем после расчетного. В связи с этим могут образоваться недополученные суммы помощи, которые при определенных условиях подлежат выплате родным или членам домохозяйства.

Недополученными считаются суммы льгот или субсидий, которые государством были начислены получателям, однако фактически не выплачены в связи со смертью или невозможностью получить.

ПФУ привел примеры, когда недоначисленные средства могут получить другие лица.

Это могут быть случаи, когда гражданину начислили льготу или субсидию за определенный месяц, однако он умер до времени выплаты. При таких условиях соответствующая сумма считается недополученной, однако должна быть выплачена.

Кроме того, средства могут быть признаны недополученными, когда получатель умер в текущем месяце, однако за соответствующий период уже было сформировано начисление.

Недополученными суммами также считаются те средства, которые были перечислены на банковские счета или в почтовые отделения, однако получатель не успел их фактически забрать.

В Пенсионном фонде отметили, что во всех вышеперечисленных случаях право получить средства переходит членам домохозяйства, согласно действующему порядку.

Что еще необходимо знать о помощи на оплату услуг ЖКХ

В ПФУ отметили, что после окончания 30 апреля отопительного сезона в мае будет определено право домохозяйств на назначение им субсидий на период по 30 апреля 2027 года. Учитывая это, суммы могут измениться.

Украинцы узнают в начале следующего месяца, в частности, на какую субсидию смогут рассчитывать на неотапливаемый сезон с 1 мая по 30 сентября.

В фонде отметили, что право на помощь от государства будет зависеть от доходов и имущественного положения домохозяйства. Кроме того, учтут наличие жилья, машин, депозитов, валюты, приобретение дорогих товаров. Также будет иметь значение:

работа совершеннолетних членов семьи;

уплата ими единого соцвзноса;

пребывание кого-то из состава семьи за пределами страны.

