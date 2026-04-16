Недоотримані субсидії та пільги на послуги ЖКГ: кому можуть нарахувати

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, коли громадяни мають право на нарахування недоотриманої субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКГ) у 2026 році. Такі виплати членам домогосподарства можуть бути здійснені тільки у деяких випадках.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби одного з управлінь ПФУ.

Коли виплачують недоотримані субсидії та пільги

За інформацією фонду, виплата житлових пільг та субсидій відбувається за встановленим порядком в місяці, що йдуть після розрахункового. У зв'язку з цим можуть утворитися недоотримані суми допомоги, які за певних умов підлягатимуть виплаті рідним або членам домогосподарства.

Недоотриманими вважаються суми пільг або субсидій, які державою були нараховані отримувачам, однак фактично не виплачені у зв'язку зі смертю або неможливості одержати.

ПФУ навів приклади, коли недонараховані кошти можуть отримати інші особи.

Читайте також:

Це можуть бути випадки, коли громадянину нарахували пільгу або субсидію за певний місяць, однак він помер до часу виплати. За таких умов відповідна сума вважається недоотриманою, однак мусить бути виплаченою.

Окрім того, кошти можуть бути визнаними недоотриманими, коли отримувач помер поточного місяця, проте за відповідний період вже було сформоване нарахування.

Недоотриманими сумами також вважаються ті кошти, які були перераховані на банківські рахунки або у поштові відділення, проте одержувач не встиг їх фактично забрати.

У Пенсійному фонді наголосили, що в усіх вищеперелічених випадках право отримати кошти переходить членам домогосподарства, згідно з чинним порядком.

Що ще необхідно знати про допомогу на оплату послуг ЖКГ

У ПФУ зазначили, що після закінчення 30 квітня опалювального сезону у травні буде визначено право домогосподарств на призначення їм субсидій на період по 30 квітня 2027 року. З огляду на це, суми можуть змінитися.

Українці дізнаються на початку наступного місяця, на яку субсидію зможуть розраховувати на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня.

У фонді зауважили, що право на допомогу від держави буде залежати від доходів та майнового стану домогосподарства. Окрім того, врахують наявність житла, машин, депозитів, валюти, придбання дорогих товарів. Також матиме значення:

робота повнолітніх членів родини;

сплата ними єдиного соцвнеску;

перебування когось зі складу сім'ї за межами країни.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що громадяни зі статусом учасника бойових дій мають право на пільгу у 75% на оплату комунальних послуг. Однак, якщо обоє з подружжя є УБД, то за таких обставин знижку у подвоєному розмірі не нарахують.

Ще Новини.LIVE писали, що на початку весни подорожчали деякі комунальні послуги. Згідно з інформацією Держстату, найбільш істотно змінились ціни на послуги сфери управління багатоквартирними будинками та вивезення сміття.