Долги за доставку газа: в Газсети сделали заявление о заморозке сумм

Люди с документами, платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE. Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В ООО "Газораспределительные сети Украины", входящей в Группу Нафтогаз, предупредили клиентов о необходимости своевременной оплаты за распределение природного газа. Там отметили, что задолженность по этой услуге не замораживается и отменяется только в двух случаях, а потому может перейти в юридическую плоскость даже во время военного положения.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию одного из филиалов "Газсети".

Для кого оплата за распределение газа сохраняется во время войны

По информации Днепровского филиала "Газсети", в 2026 году за доставку природного газа обязаны платить все, у кого есть подключение к газовой сети, неважно — происходит пользование газом или нет.

"Даже если вы временно не живете в доме, газовые сети вокруг него продолжают работать — и оплата за распределение сохраняется", — говорится в сообщении.

Также там назвали мифом информацию о том, что задолженность может со временем "исчезнуть" или "заморозиться", поскольку накопленные суммы не отменяются и со временем могут перейти в плоскость строгого соблюдения законов. В связи с этим рекомендуют, чтобы избежать лишней финансовой нагрузки, не допускать накопления долгов.

Читайте также:

Специалисты постоянно обслуживают трубы, поддерживают их в безопасном состоянии и готовности к подаче газа, чтобы в момент возвращения граждане могли сразу пользоваться газом: без ожиданий и дополнительных документов.

Оплату за доставку газа не начисляют только в двух случаях:

Если у клиента было повреждено жилье из-за обстрелов или аварии, газоснабжение было прекращено в связи с опасным состоянием сетей, поэтому начисление может остановиться с месяца, следующего после официального факта фиксации повреждений; Если со стороны клиента был расторгнут договор о распределении природного газа, а потому с этой даты платеж больше не начислят.

Какие суммы будут во второй платежке за газ в мае

По информации Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), плату за услугу по доставке газа начисляют автоматически, если есть подключение к газовой сети. Поэтому квитанции будут в дальнейшем поступать, независимо от фактического потребления клиента.

Согласно действующим нормам, оплата за распределение газа должна происходить ежемесячно до 20 числа. Сумма является индивидуальной, ведь определяется на основе объема потребления за предыдущий газовый год (1 октября — 30 сентября), разделенного на 12 месяцев.

Тарифы являются фиксированными для каждой области, а оплата должна осуществляться перед "Газсетью" или местным облгазом. Платить меньше можно только за счет меньших комиссий. Для этого можно оплатить услугу за весь год вперед.

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие тарифы установили поставщики газа в Украине до конца апреля. В целом населению доступны услуги восьми компаний, половина из которых предлагает исключительно годовые тарифы на газ. Поэтому они останутся без изменений как минимум до 30 апреля. Стоимость колеблется от 7,96 до 9,99 грн за куб. м.

Еще Новини.LIVE писали, кто из украинцев должен будет дополнительно заплатить за газ в мае. По информации Газсети, специалисты газовой сферы должны обследовать внутридомовые системы газоснабжения еще ряда многоквартирных домов, а потому некоторым следует ждать третью платежку.