Пенсии в Украине — кто имеет право на две выплаты в 2025 году

Пожилые люди. Фото: Freepik

Украинское законодательство дает право некоторым гражданам получать две пенсионные выплаты сразу. В 2025 году на дополнительную пенсию сможет рассчитывать только особая категория граждан.

Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения, пишет "24 канал".

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Как отмечают в Департаменте соцзащиты, две пенсии могут получать граждане с инвалидностью. Для таких лиц, кроме государственных пенсий по возрасту, устанавливается дополнительная пенсия.

Поскольку выплаты для пенсионеров в 2025 году не будут пересматриваться, то они останутся на уровне текущего года. В частности, для лиц с инвалидностью с детства предусмотрены следующие размеры:

первая группа — в сумме 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (то есть 2361 грн);

вторая группа — 80% прожиточного минимума;

третья группа — 60% прожиточного минимума;

для детей с инвалидностью до 18 лет — 70% прожиточного минимума.

Кроме того, на две пенсии имеют право лица с инвалидностью, потерявшие кормильца.

Какой необходим стаж для пенсии по инвалидности

Страховой стаж необходим для расчета пенсии для лиц с инвалидностью, ведь количество отработанных лет может быть разным и зависит от группы и возраста. В настоящее время требования таковы:

первая и вторая группы — стаж от одного до десяти лет;

третья группа — стаж от одного до 14 лет.

Для точного определения стажа для получения пенсии нужно обратиться в Пенсионный фонд или органы соцзащиты населения, ведь требования к количеству отработанных лет зависят от возраста, в котором была установлена инвалидность.

Ранее мы писали, что в 2025 году максимальная пенсия не будет расти из-за того, что прожиточный минимум в следующем году будет неизменным. Это прописано в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Также известно, какие категории получают максимальные выплаты в 23 тыс. грн. Таким правом наделены, в частности, госслужащие.