Пенсии в 2026 году — при каких условиях можно получить дополнительную сумму средств

В 2026 году некоторые граждане получат дополнительные средства размером в одну пенсию. Известно, кому могут начислить и какие предусмотрены правила оформления соответствующей выплаты.

Об этом рассказывают Новини. LIVE со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто имеет право на дополнительную пенсию в 2026 году

В соответствии с законодательными нормами, дополнительная пенсионная выплата предусмотрена для граждан, которые потеряли члена семьи пенсионного возраста.

По информации Пенсионного фонда, сумму пенсии, которую должен был бы получить умерший, государство выплачивает родным при следующих условиях:

Проживали вместе на день смерти пенсионера; Родные являются нетрудоспособными и находились на содержании умершего.

Как правило, Пенсионный фонд выплачивает недополученную пенсию на банковский счет заявителя. Если отсутствует текущий банковский счет, то сумму отправляют международной платежной системой "Быстрая копейка".

Выплату можно будет получить в кассе отделения Ощадбанка на основе представленных документов: паспорта и идентификационного кода.

Пакет документов, которые необходимы для выплаты

Родные умершего пенсионера должны сами обратиться с просьбой предоставить пенсию в отделение Пенсионного фонда, подав соответствующее заявление. В частности, это можно сделать в дистанционном режиме через портал е-услуг ПФУ. К заявлению следует приложить следующие документы:

свидетельство о смерти члена семьи;

документ с подтверждением родственных связей;

паспорт гражданина, который выступает заявителем;

реквизиты банковского счета;

документы с подтверждением факта проживания заявителя с умершим.

Кроме того, нетрудоспособным членам семьи необходимо дополнительно предоставить документ, подтверждающий пребывание на содержании умершего.

В Украине сохраняется тенденция ежегодного сокращения количества пенсионеров. По информации Пенсионного фонда, только за девять месяцев прошлого года число уменьшилось на более чем 140 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в феврале этого года повышений пенсий не предвидится. Однако некоторые категории граждан смогут получить дополнительные выплаты.

Также сообщали, что в 2026 году вырос прожиточный минимум для неработающих лиц. Из-за этого выросли надбавки к пенсиям, зависящие от него. В частности, известно, кто может получить более 1 тыс. грн.