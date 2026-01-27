Пенсії у 2026 році — за яких умов можна отримати додаткову суму коштів

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

У 2026 році деякі громадяни отримають додаткові кошти розміром в одну пенсію. Відомо, кому можуть нарахувати та які передбачені правила оформлення відповідної виплати.

Про це розповідають Новини. LIVE із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто має право на додаткову пенсію у 2026 році

Відповідно до законодавчих норм, додаткова пенсійна виплата передбачена для громадян, які втратили члена сім’ї пенсійного віку.

За інформацією Пенсійного фонду, суму пенсії, яку мав би отримати померлий пенсіонер, держава виплачує рідним за таких умов:

Проживали разом на день смерті пенсіонера; Рідні є непрацездатними та перебували на утриманні померлого.

Як правило, Пенсійний фонд виплачує недоотриману пенсію на банківський рахунок заявника. Якщо відсутній поточний банківський рахунок, то суму відправляють міжнародною платіжною системою "Швидка копійка". Виплату можна буде одержати у касі відділення Ощадбанку на основі поданих документів: паспорта та ідентифікаційного коду.

Пакет документів, які необхідні для виплати

Рідні померлого пенсіонера повинні самі звернутися з проханням надати пенсію до відділення Пенсійного фонду, подавши відповідну заяву. Зокрема, це можна зробити у дистанційному режимі через портал е-послуг ПФУ. До заяви слід додати наступні документи:

свідоцтво про смерть члена родини;

документ з підтвердженням родинних зв'язків;

паспорт громадянина, який виступає заявником;

реквізити банківського рахунку;

документи з підтвердженням факту проживання заявника з померлим.

Окрім того, непрацездатним членам родини необхідно додатково надати документ, що підтвердить перебування на утриманні померлої особи.

В Україні зберігається тенденція щорічного скорочення кількості пенсіонерів. За інформацією Пенсійного фонду, лише за дев’ять місяців минулого року число пенсіонерів зменшилось на більш ніж 140 тисяч осіб.

Раніше ми писали, що в лютому цього року підвищень пенсій не передбачається. Проте деякі категорії громадян зможуть отримати додаткові виплати.

Також повідомляли, що у 2026 році зріс прожитковий мінімум для непрацюючих осіб. Через це зросли надбавки до пенсій, що залежать від нього. Зокрема, відомо, хто може отримати понад 1 тис. грн.