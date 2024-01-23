Госпомощь в 3 тыс. грн — новая категория граждан получит выплаты ВПЛ

Право на госпомощь расширили — кто получит 3 тыс. грн
В Украине расширили право граждан на выплаты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь на такую помощь могут претендовать владельцы разрушенного жилья из-за боевых действий или обстрелов РФ.
Об этом сообщают в пресс-центре Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Право на госпомощь до 3 тыс. грн
Как отмечают в ведомстве, государством предусмотрено право для внутренне перемещенных лиц на ежемесячную госпомощь на проживание. А именно:
- 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям;
- 2 тысячи гривен для всех остальных.
Соответствующий вопрос регулируется постановлением "Об учете внутренне перемещенных лиц". Для того, чтобы человек смог оформить выплаты, нужно иметь подтверждение о факте разрушения (повреждения) дома или квартиры в виде документа.
Речь идет о наличии акта обследования технического состояния дома, где есть соответствующее подтверждение.
"Помощь выплачивается при наличии данных о поврежденном/разрушенном жилье в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации против Украины. Или — при наличии документального подтверждения от органов местного самоуправления о повреждениях жилого помещения в результате вооруженной агрессии РФ, предоставляемого с заявлением на получение помощи", — отмечают в Министерстве.
При каких условиях начислят средства
В ведомстве отметили, что начисление средств может производиться еще на шесть месяцев, если человек вернулся на адрес проживания, с которого он переместился, отказался от государственной помощи, однако после этого жилье было вновь уничтожено или повреждено.
В Минреинтеграции добавляют, что в случае, если здание относится ко второй или третьей категориям повреждения, считается непригодным для проживания.
Что еще стоит знать
Напомним, Национальная социальная сервисная служба с лета прошлого года проводит проверки фактического проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лишает выплат. Эксперты рассказали, как по результату такого мониторинга не потерять деньги.
Ранее сообщалось, что в стране претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
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