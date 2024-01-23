Госпомощь в 3 тыс. грн — новая категория граждан получит выплаты ВПЛ

Гривны в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине расширили право граждан на выплаты внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь на такую помощь могут претендовать владельцы разрушенного жилья из-за боевых действий или обстрелов РФ.

Об этом сообщают в пресс-центре Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Право на госпомощь до 3 тыс. грн

Как отмечают в ведомстве, государством предусмотрено право для внутренне перемещенных лиц на ежемесячную госпомощь на проживание. А именно:

3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям;

2 тысячи гривен для всех остальных.

Соответствующий вопрос регулируется постановлением "Об учете внутренне перемещенных лиц". Для того, чтобы человек смог оформить выплаты, нужно иметь подтверждение о факте разрушения (повреждения) дома или квартиры в виде документа.

Речь идет о наличии акта обследования технического состояния дома, где есть соответствующее подтверждение.

"Помощь выплачивается при наличии данных о поврежденном/разрушенном жилье в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации против Украины. Или — при наличии документального подтверждения от органов местного самоуправления о повреждениях жилого помещения в результате вооруженной агрессии РФ, предоставляемого с заявлением на получение помощи", — отмечают в Министерстве.

При каких условиях начислят средства

В ведомстве отметили, что начисление средств может производиться еще на шесть месяцев, если человек вернулся на адрес проживания, с которого он переместился, отказался от государственной помощи, однако после этого жилье было вновь уничтожено или повреждено.

В Минреинтеграции добавляют, что в случае, если здание относится ко второй или третьей категориям повреждения, считается непригодным для проживания.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальная социальная сервисная служба с лета прошлого года проводит проверки фактического проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лишает выплат. Эксперты рассказали, как по результату такого мониторинга не потерять деньги.

Ранее сообщалось, что в стране претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).