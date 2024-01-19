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Посилені перевірки переселенців — що робити, щоб не втратити виплати

19 січня 2024 08:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Виплати ВПО у 2024 році — як переселенцям не втратити гроші
Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національна соціальна сервісна служба з літа минулого року проводить перевірки фактичного проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), та позбавляє виплат. Експерти розповіли, як за результатом такого моніторингу не втратити гроші.

Про це йдеться у пояснення юристів на сторінці "Юридичний порадник ВПО" у Facebook.

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Як здійснюють перевірку місць проживання ВПО

Як зазначають юристи, переселенців можуть перевірити на місці фактичного проживання, якщо не виявлять за вказаною адресою — позбавлять права на державну допомогу.

За правилами, перевірки не проводяться спонтанно. Для такого моніторингу потрібні такі підстави:

  • відомості від інших осіб про зміну переселенцем адреси проживання;
  • вказують дані з автоматизованих держреєстрів.

Після того, як представники держслужби отримали таке повідомлення, зобов’язані відреагувати, призначивши дату відповідної перевірки.

Людину, яку будуть перевіряти, мають попередити про це щонайменше за два дні до такої процедури у такі способи:

  • по телефону;
  • електронною поштою;
  • через месенджери.

Після цього через десять робочих днів працівники соцслужби можуть здійснити фактичну перевірку адреси проживання ВПО.

Як переселенцям не втратити виплати

У разі, якщо переселенець повідомить про свою відсутність у день перевірки (через тривалу поїздку чи відпочинок), процедуру можуть перенести на два тижні.

Та після цього часу, якщо фахівці виявлять на місці, що людини зі статусом ВПО немає, мають скласти акт, а переселенець мусить з’явитися в орган соцзахисту населення упродовж місяця (30 календарних днів).

Якщо громадянин цього не зробить, то нарахування соцвиплат скасують.

У разі наявності вагомих підстав для відсутності (службове відрядження, хвороба, смерть рідних) можна за 30 днів звернутись в орган соцзахисту населення із документом, що підтверджує це, та заявою про відновлення нарахування коштів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деяким категоріям громадян, які постраждали через війну, компенсують витрати на комунальні послуги, також забезпечать дровами. Йдеться про проєкт "Гроші на теплу зиму".

Також ми писали, що в країні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати житлово-комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

виплати
гроші
переселенці
матеріальна допомога
ВПО

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