Право на более высокие пенсии: кому дадут 60% от суммы зарплаты

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили, каким категориям работников государство гарантирует начисление пенсии в размере 60% от суммы заработной платы, тогда как для большинства граждан доля выплат не превышает 30% дохода. Для получения права на особый подход при начислении необходимо соблюсти несколько условий.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Кому гарантируют пенсию в размере 60% от суммы дохода

Как поясняют в Пенсионном фонде, на особый подход при расчете будущей пенсии в Украине могут рассчитывать граждане, работавшие на государственной службе. В соответствии с законом № 889 "О государственной службе" от 10.12.2015, право на назначение соответствующих выплат закреплено в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В ПФУ отмечают, что пенсию государственным служащим назначают с даты обращения гражданина, однако не ранее возникновения соответствующего права, в размере 60% суммы их заработной платы, включающей все виды оплаты труда, с которой уплачивались взносы на общеобязательное государственное социальное страхование.

В то же время для тех граждан, которые на момент оформления пенсии уже не считались государственными служащими, будет начислена выплата в размере зарплаты действующего государственного служащего аналогичной должности и ранга по последнему месту работы на соответствующей службе вместе со всеми имеющимися видами оплаты труда, с которой уплачены взносы в ПФУ.

В фонде напомнили, что тем госслужащим, которые ранее оформили пенсию, ее размер определялся иначе. Доля составляла 90% от заработной платы. Таким образом, госслужащие, выходящие на пенсию позже, получают по закону на 30% меньше, чем остальные.

На каких условиях назначают пенсию государственным служащим

Согласно правилам, пенсия государственным служащим может назначаться, если на 1 мая 2016 года были соблюдены следующие условия:

Накоплен страховой стаж не менее 10 лет на должностях соответствующих категорий на государственной службе, определенных законом № 3723, и по состоянию на вышеуказанную дату занимали должность государственного служащего; Имеется не менее 20 лет страхового стажа на должностях государственной службы, независимо от наличия работы на указанную дату.

Выплаты назначаются при наличии страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, и необходимого стажа государственной службы:

для мужчин, возраст которых превышает 62 года;

для женщин, достигших пенсионного возраста в соответствии со статьей 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Среди составляющих заработной платы сотрудников госоргана, прошедшего классификацию должностей государственной службы, есть как фиксированные выплаты, так и вариативные. Речь идет о:

должностном окладе;

надбавке за ранг государственного служащего;

надбавке за выслугу лет;

месячной/квартальной премии;

компенсации за дополнительную нагрузку/компенсации за вакантную должность;

помощи, начисляемой при предоставлении оплачиваемого отпуска;

материальной помощи на социально-бытовые вопросы;

прочих доплатах, предусмотренных нормами украинского законодательства.

В частности, размеры надбавок за ранг следующие:

1-й ранг — 1000 грн;

2-й ранг — 900 грн;

3-й ранг — 800 грн;

4-й ранг — 700 грн;

5-й ранг — 600 грн;

6-й ранг — 500 грн;

7-й ранг — 400 грн;

8-й ранг — 300 грн;

9-й ранг — 200 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, кто получит на 4 000 грн больше минимальной пенсии в июле. В этом году усиленная государственная поддержка коснулась родственников погибших и пропавших без вести военнослужащих, защищавших страну от агрессии РФ. С марта для некоторых категорий граждан гарантированная сумма достигла 10 020 грн.

Также Новини.LIVE сообщали о том, кто может оформить надбавку в размере 35% от уровня минимальной пенсии в июле. Обратиться за назначением соответствующих выплат могут граждане, имеющие особые заслуги перед родиной. В частности, на такие доплаты имеют право те, кто совершил героический поступок или добился выдающихся достижений в трудовой сфере.