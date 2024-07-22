Пенсии в Украине — в ПФУ назвали категорию граждан, которая получит 10 выплат сразу

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, что некоторые категории граждан могут получить пособие в размере десяти пенсий. В то же время, для этого нужно отвечать еще некоторым требованиям.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Право на выплату десятикратного пособия

Соответствующее право на выплату денежного пособия в размере десяти месячных пенсий регулирует пункт 7.1 раздела XV "Заключительные положения Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как отметили в Пенсионном фонде, выплачивают денежную помощь в размере десяти пенсий, в частности работникам учреждений и учреждений здравоохранения. Однако при условии, что:

до выхода на "заслуженный отдых" по возрасту не имели какой-либо другой пенсии (как пример, за выслугу лет);

на дату достижения пенсионного возраста продолжали работать в учреждениях государственной/коммунальной формы собственности на должностях, предусматривающих право на пенсию за выслугу лет;

имеется определенный страховой стаж на таких должностях: для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет.

Денежную помощь при назначении пенсии по возрасту выплатят, если выполнены все вышеперечисленные условия.

В то же время, условия исчисления стажа, предоставляющего право на такую денежную помощь, определены постановлением правительства от 23.11.2011 № 1191 "Об утверждении Порядка исчисления страхового стажа, дающего право на назначение денежной помощи, и его выплаты".

К стажу, предоставляющему право на выплату такой помощи, относят в календарном исчислении периоды работы в учреждениях государственной/коммунальной формы собственности на должностях, указанных, в частности, постановлением правительства от 04.11.1993 № 909 "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет.

Таким образом, медработники должны занимать должности на момент достижения пенсионного возраста. Пенсию по возрасту и пособие назначат, если предоставить документы, где подтверждается выполнение всех условий. Среди них:

паспорт гражданина;

трудовая книжка;

другие документы, где подтверждается страховой стаж.

Что еще стоит знать

Ранее в ПФУ обнародовали информацию о размере пенсий в стране по состоянию на 1 июля 2024 года. В частности, известно, где проживают самые богатые и бедные пенсионеры по средней сумме выплат.

Также мы сообщали, что по данным Опендатабот, почти 4,5 млн из них получают пенсию менее 4 тыс. грн. В то же время, 1,2 млн украинцев — более 10 тысяч гривен.