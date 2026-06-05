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Главная Финансы "Правило трех месяцев" для военных пенсий: кто может потерять выплаты

"Правило трех месяцев" для военных пенсий: кто может потерять выплаты

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 06:08
Пенсия по инвалидности для военных: когда подавать документы, чтобы не потерять выплаты
Военнослужащий, деньги в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ветеранов, имеющих право на пенсию по инвалидности, часто пугают потерей части денег, если они вовремя не подадут документы после увольнения со службы.

О том, что такое правило "трех месяцев", существует ли риск сокращения пенсии и от чего зависит размер выплат военным, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Ивана Максимовича.

Является ли период в три месяца критическим

На самом деле это миф. Трехмесячный срок не лишает человека права на пенсию, а лишь влияет на дату, с которой ее назначат.

Если инвалидность установлена еще во время службы, право на пенсию возникает со следующего дня после увольнения.
Если же инвалидность, связанную с военной службой, установили уже после увольнения, действуют другие правила:

  • в течение 3-х месяцев с даты увольнения — право на пенсию возникает со следующего дня после увольнения из в/с;
  • по истечении 3-х месяцев с даты увольнения — право на пенсию возникает с даты приобретения группы инвалидности.

Предположим, военнослужащий уволился 31 декабря 2024 года.

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  • Если инвалидность ему установили 20 марта 2025 года, т. е. еще до истечения трехмесячного срока, пенсию должны начислить с 1 января 2025 года.
  • Если же группу инвалидности установили уже уже в апреле 2025 года, выплаты назначат именно с этой даты.

То есть трехмесячный срок дает возможность получить пенсию за несколько дополнительных месяцев, когда такой группы не было.

Что будет если опоздать с документами

Назначение пенсии может затянуться из-за задержек с оформлением справок в воинских частях. Пенсионный фонд часто получает необходимые сведения уже через несколько месяцев после увольнения военного. А датой подачи документов на пенсию считается дата поступления документов в ПФУ.

Однако это не приведет к автоматической потере пенсии.

Какой срок действительно важен

Ключевым является не трехмесячный, а двенадцатимесячный срок. Закон предусматривает, что при несвоевременном обращении пенсию назначат с даты возникновения права на нее, но не более чем за год перед обращением.

То есть если документы придут в ПФУ только через 12 месяцев после увольнения — тогда возникнут проблемы.

Поэтому лучше не откладывать оформление документов на потом и контролировать их движение в Пенсионный фонд.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что военнослужащим могут годами недоплачивать деньги из-за ошибок в начислениях. Чаще всего это случается из-за использования устаревших расчетов, неправильного учета надбавок или неучета отдельных выплат. Такие нарушения можно обжаловать и добиться перерасчета через суд, после чего средства возвращают.

Также Новини.LIVE сообщали, что военные после увольнения со службы могут получить единовременное денежное пособие. Его размер зависит от выслуги и причин увольнения. В некоторых случаях можно получить 50% месячного обеспечения за каждый год службы, в других — 25% или фиксированные суммы для отдельных категорий.

пенсии Пенсионный Фонд социальная защита
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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