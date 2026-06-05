Пенсія по інвалідності для військових: коли подавати документи, щоб не втратити виплати

Військовослужбовець, гроші у руці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ветеранів, які мають право на пенсію по інвалідності, часто лякають втратою частини грошей, якщо вони вчасно не подадуть документи після звільнення зі служби.

Про те, що таке правило "трьох місяців", чи існує ризик скорочення пенсії та від чого залежить розмір виплат військовим, розповідає Новини.LIVE з посиланням на адвоката Івана Максимовича.

Чи є період у три місяці критичним

Насправді це міф. Тримісячний термін не позбавляє людину права на пенсію, а лише впливає на дату, з якої її призначать.

Якщо інвалідність встановлено ще під час служби, право на пенсію виникає з наступного дня після звільнення.

Якщо ж інвалідність, пов'язану з військовою службою, встановили вже після звільнення, діють інші правила:

протягом 3-х місяців з дати звільнення — право на пенсію виникає з наступного дня після звільнення з в/с;

після спливу 3-х місяців з дати звільнення — право на пенсію виникає з дати набуття групи інвалідності.

Припустимо, військовослужбовець звільнився 31 грудня 2024 року.

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Якщо інвалідність йому встановили 20 березня 2025 року, тобто ще до спливу тримісячного строку, пенсію повинні нарахувати з 1 січня 2025 року.

Якщо ж групу інвалідності встановили вже вже у квітні 2025 року, виплати призначать саме з цієї дати.

Тобто тримісячний строк дає можливість отримати пенсію за декілька додаткових місяців, коли такої групи не було.

Що буде якщо запізнитись з документами

Призначення пенсії може затягнутись через затримки з оформленням довідок у військових частинах. Пенсійний фонд часто отримує необхідні відомості вже через кілька місяців після звільнення військового. А датою подачі документи на пенсію вважається дата надходження документів до ПФУ.

Однак це не призведе до автоматичної втрати пенсії.

Який термін справді важливий

Ключовим є не тримісячний, а дванадцятимісячний термін. Закон передбачає, що при несвоєчасному зверненні пенсію призначать з дати виникнення права на неї, але не більш як за рік перед зверненням.

Тобто якщо документи прийдуть в ПФУ лише через 12 місяців після звільнення — тоді виникнуть проблеми.

Тож краще не відкладати оформлення документів на потім і контролювати їхній рух до Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що військовослужбовцям можуть роками недоплачувати гроші через помилки у нарахуваннях. Найчастіше це трапляється через використання застарілих розрахунків, неправильний облік надбавок або неврахування окремих виплат. Такі порушення можна оскаржити та домогтися перерахунку через суд, після чого кошти повертають.

Також Новини.LIVE повідомляли, що військові після звільнення зі служби можуть отримати одноразову грошову допомогу. ЇЇ розмір залежить від вислуги та причин звільнення. У деяких випадках можна отримати 50% місячного забезпечення за кожен рік служби, в інших — 25% або фіксовані суми для окремих категорій.