Коммунальные платежи за свет: почему в счетах появляется несуществующий долг

Коммунальные счета, лампа накаливания. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторым украинцам грозят некорректные начисления в счетах за электроэнергию и появление задолженности, которой на самом деле нет. Известно, почему возникают такие ситуации и как избежать начислений за объем потребления по общему расчетному методу.

Об этом говорится в материалах "Житомироблэнерго", передают Новини.LIVE.

Кому грозят некорректные начисления за свет

Как отметили в компании, граждане должны ежемесячно передавать данные счетчиков электроэнергии, даже если временно не проживают в жилье или не пользуются электричеством. Отсутствие изменений не является поводом для того, чтобы не предоставлять те же сведения, что и в предыдущем месяце.

Соответствующие требования предъявляет Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно разъяснениям энергетиков, в соответствии с правилами, в случае неполучения от потребителя данных счетчика операторы систем распределения вынуждены определять объем потребления по расчетному подходу. Это может привести к:

Читайте также:

некорректным цифрам в счетах за коммунальные услуги;

необходимости перерасчета;

накоплению за это время задолженности;

прекращению электроснабжения за неуплату задолженности.

Учитывая это, граждане должны четко понимать, что:

Предоставление фактических данных приборов учета является обязанностью всех бытовых потребителей. Если данные не предоставлены вовремя, объемы потребления неизбежно будут начислены по средним значениям. В квитанциях могут возникнуть неверные суммы к оплате. Это повлечет за собой необходимость перерасчета, накопление задолженности и другие проблемы, связанные с расчетами за электроэнергию. Передача информации необходима даже в тех случаях, когда электричество фактически не используется.

Передавать показания нужно через:

личный кабинет;

мобильное приложение;

онлайн-сервисы;

другие каналы связи поставщика.

Своевременно переданная информация поможет избежать недоразумений относительно объемов потребления и получать счета, сформированные на основе фактических данных счетчиков.

Какие тарифы на электроэнергию будут действовать в 2026 году

Весной правительство приняло решение о продлении действия фиксированного тарифа на электроэнергию для населения как минимум до 31 октября этого года на уровне 4,32 грн за 1 кВт-ч. Владельцы двухзонных счетчиков будут платить по ночной ставке в размере 2,16 грн за кВт-ч.

Пересматривать стоимость электроэнергии в ближайшее время не планируют, однако в дальнейшем тариф может измениться. Власти признают, что удержать тарифы на прежнем уровне не удастся. Западные партнеры, в частности Международный валютный фонд (МВФ), предлагают либерализовать энергетический рынок.

Согласно планам МВФ, Украина должна разработать план перехода к рыночным ценам на газ и электроэнергию в течение полугода после окончания войны. В связи с этим пересмотр тарифов на газ в 2027 году станет реальным только в случае завершения войны. При этом власти пообещали избежать резкого роста цен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПФУ рассказали, как изменятся размеры субсидий после установления новых цен на водоснабжение и водоотвод. Поскольку с 1 июля 2026 года тарифы выросли, размер субсидии будет пересмотрен в сторону повышения. Однако специально переоформлять помощь не нужно.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что будет с тарифами на поставку газа в июле 2026 года. Они являются фиксированными для каждого отдельного региона. Порядок расчета не изменился, поэтому потребители будут платить по прежним ценам в зависимости от объемов потребления природного газа за предыдущий год.