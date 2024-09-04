Путешествия в ЕС — как и когда изменятся правила пересечения границы

Люди в аэропорту. Фото: portal.lviv

Весной 2025 года въезд в Европейский Союз (ЕС) будет возможен через систему ETIAS. Ее планируют ввести в эксплуатацию.

Об этом заявили в пресс-службе Европейской комиссии.

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Новые правила въезда в Евросоюз

По новым правилам, перед каждой поездкой в страны ЕС граждане будут платить сбор. Ожидается, что через новую систему ETIAS граждане безвизовых стран будут платить 7 евро (около 319 гривен). Соответствующий платеж будет действовать в течение трех лет. Разрешение позволит многократно въезжать в страны ЕС в течение этого периода без необходимости повторной оплаты.

"Мы планируем, что ETIAS будет готова к вводу в эксплуатацию весной 2025 года", — заявили в пресс-службе.

С ноября текущего года заработает система EES, призванная заменить ручную проставку штампов в паспортах на автоматизированную регистрацию. То есть каждый раз при пересечении внешних границ еврозоны путешественники должны будут сканировать паспорта или другие проездные документы, что позволит автоматически регистрировать въезд/выезд.

В системе сохранится имя путешественника, биометрические данные, дата и место въезда/выезда. Такая информация будет храниться в электронной базе три после каждого такого путешествия.

Ожидается, что нововведение упростит процедуры на границе, ускорит прохождение паспортного контроля, усилит безопасность в Европе.

Таким образом, после этого въезд украинцев в ЕС по биометрическому паспорту останется возможным, но только при предварительной регистрации и оплате сбора.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Венгрии на днях начал действовать новый закон о поддержке беженцев. В связи с этим некоторые люди оказались на улице, ведь их выселили из приютов.

Также мы сообщали, что власти Литвы с 1 сентября 2024 года обновили правила по трудоустройству украинских беженцев. Отменят льготы для граждан без временной защиты, позволяющих не получать разрешения на работу.