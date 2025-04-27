Как будут назначать субсидию в 2025 году — Кабмин обновляет правила

Деньги и счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кабмин Украины в 2025 году планирует снова изменить правила подачи заявлений на получение жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг. Ожидается, что правительство отменит эксперимент, в рамках которого населению разрешили подавать упрощенные заявления.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, которое опубликовали на сайте профсоюзов.

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Что изменится

Как отмечается в документе, во время реализации эксперимента обнаружили существенные недостатки по взаимодействию с поставщиками жилищно-коммунальных услуг и объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Так, до сих пор возникают

отдельные случаи непредоставления или несвоевременное предоставление по:

перечню коммунальных услуг;

актуальных тарифов и взносов;

адресов обслуживания;

начислений для каждого домохозяйства.

В связи с этим некоторые получатели субсидий или льгот рискуют потерять свои выплаты.

"Предлагается закрепить возможность подачи лицами универсального заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии, которая в отличие от упрощенного заявления по экспериментальному проекту, наполняется сведениями об исполнителях услуг и лицевых счетах получателей услуг, которые предоставляются непосредственно заявителями", — говорится в пояснительной записке.

Итак, правительство хочет вернуться к практике, когда претенденты на субсидии и льготы предоставляли универсальные заявления. Заметим, что эксперимент по упрощению оформления субсидий должен продолжаться до 7 июля 2025 года, однако правительство закроет его досрочно.

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