Штраф за нарушение правил перевозки детей — на какую сумму могут наказать

Девочка в автомобиле. Фото: ŠKODA Storyboard

В Украине установлены правила перевозки детей в транспортных средствах. За их несоблюдение водители, в том числе и таксисты, могут получить штраф.

Об этом рассказывают Новини Pro.

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Правила перевозки детей

Если рост ребенка составляет менее 150 сантиметров, он должен находиться в автокресле во время поездки на авто независимо от возраста. Автокресла помогают защитить детей от травм во время ДТП, поскольку исследования и краш-тесты показали, что ремни безопасности неэффективны для детей без удерживающих устройств.

Если рост ребенка больше 150 сантиметров, автокресло не нужно, но он должен пользоваться ремнем безопасности.

Стоит отметить, что автокресла делятся на разные возрастные группы, что позволяет выбрать оптимальную модель для ребенка соответствующего возраста и возраста.

Возрастные группы автокресел:

группа 0 — от рождения до 6 месяцев;

— от рождения до 6 месяцев; группа 0+ — от 6 до 15 месяцев;

— от 6 до 15 месяцев; группа 1 — от 15 месяцев до 4 лет;

— от 15 месяцев до 4 лет; группа 2 — от 4 до 6 лет;

— от 4 до 6 лет; группа 3 — от 6 до 12 лет.

Штраф за нарушение правил

В Украине штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 510 грн., а за повторное нарушение в течение года — 850 грн.

Потому перевозить детей без автокресла не стоит, поскольку это не только финансовый риск, но и опасность для ребенка во время ДТП.

Что еще стоит знать

Законы Украины предусматривают ответственность родителей за поведение своих детей, а в некоторых случаях эта ответственность может быть административной. Согласно законодательству, штрафы для родителей несовершеннолетних детей, которым еще не исполнилось 16 лет, устанавливаются в зависимости от серьезности поступка.

Мы также писали, что в летний период городские улицы наводнили велосипедисты и пользователи электросамокатов. Однако незнание или несоблюдение ПДД может обернуться для них штрафами.