Штраф за порушення правил перевезення дітей — на яку сумму можуть покарати

Дівчинка в авто. Фото: ŠKODA Storyboard

В Україні встановлені правила перевезення дітей у транспортних засобах. За їх недотримання водії, зокрема й таксисти, можуть отримати штраф.

Про це розповідають Новини Pro.

Читайте також:

Правила перевезення дітей

Якщо зріст дитини становить менше 150 сантиметрів, вона повинна перебувати в автокріслі під час поїздки на авто, незалежно від віку. Автокрісла допомагають захистити дітей від травм під час ДТП, оскільки дослідження та краш-тести показали, що ремені безпеки неефективні для дітей без утримувальних пристроїв.

Якщо зріст дитини більше 150 сантиметрів, автокрісло не потрібне, але вона повинна користуватися ременем безпеки.

Варто зазначити, що автокрісла поділяються на різні вікові групи, що дозволяє вибрати оптимальну модель для дитини відповідного зросту та віку.

Вікові групи автокрісел:

група 0 — від народження до 6 місяців;

— від народження до 6 місяців; група 0+ — від 6 до 15 місяців;

— від 6 до 15 місяців; група 1 — від 15 місяців до 4 років;

— від 15 місяців до 4 років; група 2 — від 4 до 6 років;

— від 4 до 6 років; група 3 — від 6 до 12 років.

Штраф за порушення правил

В Україні штраф за порушення правил перевезення дітей становить 510 грн, а за повторне порушення протягом року — 850 грн.

Тому перевозити дітей без автокрісла не варто, оскільки це не лише фінансовий ризик, але й небезпека для дитини під час ДТП.

Що ще варто знати

Нагадаємо, закони України передбачають відповідальність батьків за поведінку своїх дітей, а в деяких випадках ця відповідальність може бути адміністративною. Згідно із законодавством, штрафи для батьків неповнолітніх дітей, яким ще не виповнилося 16 років, встановлюються в залежності від серйозності вчинку.

Ми також писали, що у літній період міські вулиці заполонили велосипедисти та користувачі електросамокатів. Проте незнання або недотримання правил дорожнього руху (ПДР) може обернутися для них штрафами.