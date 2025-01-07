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Правила доплат для учителей изменили — кто получит больше

7 января 2025 10:03
Ксения Симонова - Редактор
Доплаты к зарплатам учителей — кто получит большие суммы в 2025 году
Учительница в классе. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

С 2025 года в рамках проекта "Учительская доплата" педагогам будут начислять ежемесячную дополнительную выплату в размере около 1 тыс. гривен. Правила предоставления таких доплат несколько подкорректировали.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

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Согласно постановлению правительства №1286, педагогическим работникам учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной формы собственности предусмотрена ежемесячная доплата за работу в неблагоприятных условиях труда:

  • с 1 января 2025 года — в размере 1,3 тыс. гривен;
  • с 1 сентября 2025 года и до конца календарного года, когда прекратится военное положение, — в размере 2,6 тыс. гривен.

На доплату смогут рассчитывать все педагогические работники, работающие как на основной должности в образовательном учреждении, так и по совместительству.

Ее установят для учителей учреждений общего среднего образования разных типов:

  • начальные школы;
  • гимназии;
  • лицеи, в частности специализированного образования;
  • спецшколы;
  • учебно-реабилитационные центры.

Новые правила предоставления доплат для педагогов

Как говорится в письме Минобразования №1/24674 от 31 декабря 2024 года, уточнены новые правила начисления ежемесячной доплаты за труд педагогов в неблагоприятных условиях. Размер соответствующей доплаты привяжут к объему учебной нагрузки учителя.

Таким образом, доплату будут определять пропорционально объему выполняемой работы: если нагрузка меньше нормированной ставки — будут начислять базовый размер — 1,3 тыс. гривен.

В ведомстве отметили, что для педагогов, которые совмещают несколько должностей, размер дополнительной выплаты будет тоже пропорциональным. В частности, если:

  • педагог имеет учебную нагрузку по тарификации 18 часов в неделю, то доплата будет равна 1,3 тыс. гривен;
  • если будет иметь учебную нагрузку по тарификации 25 часов/неделя, то доплата составит 1,8 тыс. гривен (1,3 тыс./18*25);
  • если нагрузка по тарификации 14 часов/неделя, то есть меньше ставки, то сумма доплаты будет 1,3 тыс. гривен, независимо от нагрузки;
  • если нагрузка по тарификации 20 часов/неделя, а работа по совместительству воспитателем в группе продленного дня на 0,5 ставки, то размер доплаты будет 1,44 тыс. гривен (1,3 тыс./18*20) как учителю и 650 гривен (1,3 тыс.*0,5) как воспитателю;
  • если нагрузка по тарификации 16 часов/неделя (меньше ставки), а работа по совместительству воспитателем в группе продленного дня на ставку, то сумма доплаты составит 1,3 тыс. гривен как учителю, независимо от нагрузки, и 1,3 тыс. гривен как воспитателю.

"Указанная доплата, как и другие доплаты и надбавки, является частью заработной платы педагогического работника, так что если педагогический работник отработал неполный месяц (в связи с болезнью, отпуском), то размер заработной платы уменьшается пропорционально отработанному времени, соответственно и размер доплаты тоже уменьшается", — объяснили в ведомстве.

Как добавили в Минобразования, соответствующая система позволит справедливо учитывать нагрузку педагогов, а также обеспечит компенсацию за совмещение обязанностей.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал доплаты для учителей и других педагогических работников. Изменения в заработной плате запланированы в две волны.

Ранее мы писали, что педагоги зарабатывают в среднем 15 тыс. гривен, а минимально — 9,5 тыс. гривен. Для многих педагогов репетиторство является дополнительным заработком.

зарплаты учителя школы выплаты Минобразования

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