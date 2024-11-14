В Кабміні сказали, хто, крім вчителів, також почне отримувати надбавку з 1 січня 2025 року

Гроші у руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно Кабінет Міністрів України встановив щомісячну доплату до зарплати вчителів у розмірі 1 000 грн. Її почнуть виплачувати, починаючи з 1 січня. З 1 вересня 2025 року освітяни отримуватимуть 2000 грн. При цьому, крім вчителів, доплати виплачуватимуть також іншим педагогічним працівникам середніх шкіл.

Про це пише NV.

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З 1 січня 2025 року усі педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, а не лише вчителі, почнуть отримувати щомісячну доплату. Зокрема, це стосується психологів, керівників гуртків, вихователів груп продовженого дня та інших фахівців. Призначення виплат не залежатиме від стажу та місця розташування навчального закладу.

Доплати буде запроваджено поетапно: з 1 січня 2025 року — у розмірі 1 000 грн (1 300 грн до оподаткування), а з 1 вересня 2025 року — 2 000 грн (2 600 грн до оподаткування).

Ці суми не є підвищенням окладу, а є додатковими виплатами, які нараховуватимуться щомісяця до кінця року, коли завершиться воєнний стан. Доплати призначатимуть автоматично, без необхідності виконання додаткових дій з боку педагогів.

Нагадаємо, ми писали, що Кабмін відклав підвищення зарплат вчителям. Реалізацію постанови про збільшення зарплат для вчителів планують розпочати з року, наступного за роком скасування воєнного стану в Україні.

Також ми дізнались, скільки отримують в Україні вчителі історії. У середньому освітянам пропонується 14 000 грн.