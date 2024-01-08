Материальная помощь работникам — как получить в 2024 году

Работники имеют право на финпомощь — какие условия
Украинское законодательство предусматривает предоставление работодателями официально трудоустроенным гражданам материальной помощи. Для этого необходимо иметь веские основания.
Об этом идет речь в материалах одного из Департаментов социальной защиты населения
Что предполагает матпомощь работнику
Работодатели выплачивают финансовую поддержку или нецелевую благотворительную помощь единовременно и исключительно по заявлению наемных работников.
Для поддержки работников работодатели могут предоставить разовую нецелевую благотворительную помощь (НБП) без уплаты налогов.
Матпомощь работнику считается разовой в следующих условиях:
- помощь выплачивается отдельному работнику;
- необходимость в оказании помощи возникла внезапно;
- руководители компаний могут по своему усмотрению принимать решение о размере и оказании помощи.
Как правильно оформить помощь
Для того, чтобы получить материальную помощь, работник должен написать заявление работодателю. Там должна быть указана необходимость представления помощи и основания, которые обусловливают нужду в предоставлении выплаты.
Работники могут попросить материальную помощь в следующих случаях:
- из-за затруднительного положения в связи с войной;
- для лечения болезни;
- по другим значительным причинам.
Пособие на лечение может быть следующих видов:
- на лечение и медобслуживание — предоставляют лично работнику;
- благотворительная помощь на лечение — оказывается больнице.
Выплата должна быть разовой и предоставляться отдельным работникам. Иначе матпомощь будет приравнена к зарплате, поэтому будет подлежать налогообложению.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы, пострадавшие от войны, могут получить единовременную денежную помощь в 1 тысячу долларов. Ее предоставит благотворительный проект американского предпринимателя с украинскими корнями Алекса Искольда.
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