Материальная помощь работникам — как получить в 2024 году

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

Украинское законодательство предусматривает предоставление работодателями официально трудоустроенным гражданам материальной помощи. Для этого необходимо иметь веские основания.

Об этом идет речь в материалах одного из Департаментов социальной защиты населения

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Что предполагает матпомощь работнику

Работодатели выплачивают финансовую поддержку или нецелевую благотворительную помощь единовременно и исключительно по заявлению наемных работников.

Для поддержки работников работодатели могут предоставить разовую нецелевую благотворительную помощь (НБП) без уплаты налогов.

Матпомощь работнику считается разовой в следующих условиях:

помощь выплачивается отдельному работнику;

необходимость в оказании помощи возникла внезапно;

руководители компаний могут по своему усмотрению принимать решение о размере и оказании помощи.

Как правильно оформить помощь

Для того, чтобы получить материальную помощь, работник должен написать заявление работодателю. Там должна быть указана необходимость представления помощи и основания, которые обусловливают нужду в предоставлении выплаты.

Работники могут попросить материальную помощь в следующих случаях:

из-за затруднительного положения в связи с войной;

для лечения болезни;

по другим значительным причинам.

Пособие на лечение может быть следующих видов:

на лечение и медобслуживание — предоставляют лично работнику;

благотворительная помощь на лечение — оказывается больнице.

Выплата должна быть разовой и предоставляться отдельным работникам. Иначе матпомощь будет приравнена к зарплате, поэтому будет подлежать налогообложению.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, пострадавшие от войны, могут получить единовременную денежную помощь в 1 тысячу долларов. Ее предоставит благотворительный проект американского предпринимателя с украинскими корнями Алекса Искольда.

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