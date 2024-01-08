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Работники имеют право на финпомощь — какие условия

8 января 2024 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Материальная помощь работникам — как получить в 2024 году
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское законодательство предусматривает предоставление работодателями официально трудоустроенным гражданам материальной помощи. Для этого необходимо иметь веские основания.

Об этом идет речь в материалах одного из Департаментов социальной защиты населения

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Что предполагает матпомощь работнику

Работодатели выплачивают финансовую поддержку или нецелевую благотворительную помощь единовременно и исключительно по заявлению наемных работников.

Для поддержки работников работодатели могут предоставить разовую нецелевую благотворительную помощь (НБП) без уплаты налогов.

Матпомощь работнику считается разовой в следующих условиях:

  • помощь выплачивается отдельному работнику;
  • необходимость в оказании помощи возникла внезапно;
  • руководители компаний могут по своему усмотрению принимать решение о размере и оказании помощи.

Как правильно оформить помощь

Для того, чтобы получить материальную помощь, работник должен написать заявление работодателю. Там должна быть указана необходимость представления помощи и основания, которые обусловливают нужду в предоставлении выплаты.

Работники могут попросить материальную помощь в следующих случаях:

  • из-за затруднительного положения в связи с войной;
  • для лечения болезни;
  • по другим значительным причинам.

Пособие на лечение может быть следующих видов:

  • на лечение и медобслуживание — предоставляют лично работнику;
  • благотворительная помощь на лечение — оказывается больнице.

Выплата должна быть разовой и предоставляться отдельным работникам. Иначе матпомощь будет приравнена к зарплате, поэтому будет подлежать налогообложению.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, пострадавшие от войны, могут получить единовременную денежную помощь в 1 тысячу долларов. Ее предоставит благотворительный проект американского предпринимателя с украинскими корнями Алекса Искольда.

Также мы писали, что в январе 2024 года повысились размеры страховых выплат для граждан. Изменились минимальные и максимальные ставки.

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