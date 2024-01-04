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Допомога від американських благодійників — як отримати 1 тис. доларів

4 січня 2024 14:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гроші від благодійників США — хто і як може отримати 1 тисячу доларів
Іноземна валюта у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати одноразову грошову допомогу в 1 тисячу доларів. Її надасть благодійний проєкт американського підприємця з українським корінням Алекса Іскольда.

Про це повідомляють Fakty.

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Детальніше про грошову допомогу

Як зазначається, йдеться про проєкт $1KProject. В його рамках надають кошти українцям родини-спонсори, які виявили бажання допомогти.

"Проєкт $1K для України — це некомерційний колектив, який зосереджений на прямих зв’язках спонсорів у США та в усьому світі для допомоги українським сім’ям, які постраждали від безглуздої та нелюдської війни", — йдеться у повідомленні.

Як зареєструватися на допомогу

На грошову допомогу можуть претендувати як внутрішньо переміщені особи (ВПО), так і громадяни, які виїхали за межі країни через війну. У пріоритеті — жінки з дітьми та пенсіонерки, тоді як чоловікам переважно відмовлятимуть.

Для того, щоб отримати фінансову допомогу від 1k Project, необхідно зареєструватися за посиланням. А саме:

  • перейти на сайт проєкту $1KProject;
  • підписатися на соціальні мережі проєкту у Facebook або Instagram;
  • заповнити спеціальну форму, вказавши особисті дані;
  • завантажити фотографію;
  • вказати номер банківської картки;
  • додати посилання на соцмережі;
  • натиснути "Подати".

При цьому двічі реєструватися заборонено.

"Якщо ми зможемо знайти для вас спонсора, ви отримаєте гроші безпосередньо на свою банківську картку в гривнях", — зазначають організатори.

Якщо буде потрібна додаткова інформація, то волонтери $1KProject вийдуть на контакт із заявником.

 

грошова допомога
Джерело: $1K

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024-му частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестане отримувати допомогу на проживання від держави. У зв'язку з цим у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови про продовження виплат для окремих категорій переселенців.

Також ми писали, що у січні 2024 року підвищились розміри страхових виплат для громадян. Змінились мінімальна та максимальна ставки.

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