Гроші від благодійників США — хто і як може отримати 1 тисячу доларів

Іноземна валюта у руках. Фото: Unplush

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати одноразову грошову допомогу в 1 тисячу доларів. Її надасть благодійний проєкт американського підприємця з українським корінням Алекса Іскольда.

Про це повідомляють Fakty.

Читайте також:

Детальніше про грошову допомогу

Як зазначається, йдеться про проєкт $1KProject. В його рамках надають кошти українцям родини-спонсори, які виявили бажання допомогти.

"Проєкт $1K для України — це некомерційний колектив, який зосереджений на прямих зв’язках спонсорів у США та в усьому світі для допомоги українським сім’ям, які постраждали від безглуздої та нелюдської війни", — йдеться у повідомленні.

Як зареєструватися на допомогу

На грошову допомогу можуть претендувати як внутрішньо переміщені особи (ВПО), так і громадяни, які виїхали за межі країни через війну. У пріоритеті — жінки з дітьми та пенсіонерки, тоді як чоловікам переважно відмовлятимуть.

Для того, щоб отримати фінансову допомогу від 1k Project, необхідно зареєструватися за посиланням. А саме:

перейти на сайт проєкту $1KProject;

підписатися на соціальні мережі проєкту у Facebook або Instagram;

заповнити спеціальну форму, вказавши особисті дані;

завантажити фотографію;

вказати номер банківської картки;

додати посилання на соцмережі;

натиснути "Подати".

При цьому двічі реєструватися заборонено.

"Якщо ми зможемо знайти для вас спонсора, ви отримаєте гроші безпосередньо на свою банківську картку в гривнях", — зазначають організатори.

Якщо буде потрібна додаткова інформація, то волонтери $1KProject вийдуть на контакт із заявником.

Джерело: $1K

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024-му частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестане отримувати допомогу на проживання від держави. У зв'язку з цим у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови про продовження виплат для окремих категорій переселенців.

Також ми писали, що у січні 2024 року підвищились розміри страхових виплат для громадян. Змінились мінімальна та максимальна ставки.