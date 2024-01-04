Гроші від благодійників США — хто і як може отримати 1 тисячу доларів

Допомога від американських благодійників — як отримати 1 тис. доларів
Українці, які постраждали від війни, можуть отримати одноразову грошову допомогу в 1 тисячу доларів. Її надасть благодійний проєкт американського підприємця з українським корінням Алекса Іскольда.
Про це повідомляють Fakty.
Детальніше про грошову допомогу
Як зазначається, йдеться про проєкт $1KProject. В його рамках надають кошти українцям родини-спонсори, які виявили бажання допомогти.
"Проєкт $1K для України — це некомерційний колектив, який зосереджений на прямих зв’язках спонсорів у США та в усьому світі для допомоги українським сім’ям, які постраждали від безглуздої та нелюдської війни", — йдеться у повідомленні.
Як зареєструватися на допомогу
На грошову допомогу можуть претендувати як внутрішньо переміщені особи (ВПО), так і громадяни, які виїхали за межі країни через війну. У пріоритеті — жінки з дітьми та пенсіонерки, тоді як чоловікам переважно відмовлятимуть.
Для того, щоб отримати фінансову допомогу від 1k Project, необхідно зареєструватися за посиланням. А саме:
- перейти на сайт проєкту $1KProject;
- підписатися на соціальні мережі проєкту у Facebook або Instagram;
- заповнити спеціальну форму, вказавши особисті дані;
- завантажити фотографію;
- вказати номер банківської картки;
- додати посилання на соцмережі;
- натиснути "Подати".
При цьому двічі реєструватися заборонено.
"Якщо ми зможемо знайти для вас спонсора, ви отримаєте гроші безпосередньо на свою банківську картку в гривнях", — зазначають організатори.
Якщо буде потрібна додаткова інформація, то волонтери $1KProject вийдуть на контакт із заявником.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024-му частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестане отримувати допомогу на проживання від держави. У зв'язку з цим у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови про продовження виплат для окремих категорій переселенців.
Також ми писали, що у січні 2024 року підвищились розміри страхових виплат для громадян. Змінились мінімальна та максимальна ставки.
Читайте Новини.LIVE!