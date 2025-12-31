Пенсии станут выше — как повлияет на суммы отсрочка выхода на заслуженный отдых

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинские граждане, которые решили продолжить работать после достижения пенсионного возраста, смогут рассчитывать на повышенный размер пенсии. Известно, выгодно ли финансово отсрочивать выход на заслуженный отдых.

Право пенсионеров на работу во время заслуженного отдыха

Благодаря нормам украинского законодательства, граждане, которые обратятся за пенсией позже 60 лет, смогут получить определенную надбавку за каждый месяц страхового стажа к пенсионной выплате. Это предусмотрено законом №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", правительственными постановлениями о механизме исчисления стажа и зарплаты, разъяснениями ПФУ, детализирующими соответствующий перерасчет.

Ключевой нормой является статья 42 закона №1058-IV, где отмечается, что пенсия граждан, которые продолжают работать, может быть пересчитана каждые два года. Будет учитываться:

новый объем страхового стажа;

новая заработная плата (по желанию пенсионера, если будет выше).

Благодаря такому перерасчету, пенсия может вырасти минимум на 3-10%. Он будет осуществлен или автоматически 1 апреля каждого года, или на основе обращения пенсионера в любой срок после завершения двухлетнего срока работы.

Как дополнительный стаж повлияет на размер пенсии

Согласно части 1 статьи 28 закона № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" за каждый полный год стажа, превышающего 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин пенсионная выплата по возрасту должна расти на 1%, однако не более чем 1% от размера минимальной пенсии по возрасту. Таким образом, доплата будет считаться от суммы минимальной пенсии, а не от общего размера пенсии.

В этом году минимальный размер пенсии составляет 2 361 грн для тех пенсионеров, которые в дальнейшем продолжают работать.

Из-за особенности формулы размер пенсии возрастет, однако не существенно. Так, если 1% от 2 361 грн составляет 23,61 грн, то при условии получения пенсии в 10 тыс. грн дополнительно за два года стажа сверх нормы человеку начислят ориентировочно на 47 грн больше.

В случае, если гражданин после достижения пенсионного возраста не оформит пенсию, а продолжит работать и будет получать дополнительный стаж, то размер пенсии по возрасту увеличится в соответствии со статьей 29 закона №1058 на:

0,5% за каждый месяц стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, если отсрочка составляет до 60 месяцев; 0,75% за каждый месяц стажа более 60 месяцев, если отсрочка пенсии имеет больший срок.

Так, если пенсия равна 10 тыс. грн и гражданин обратится за назначением через пять лет после достижения пенсионного возраста, то пенсия может вырасти до около 13 тыс. грн.

